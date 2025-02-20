Економіка

19:12 20.02.2025

Суд зобов’язав рф компенсувати Алчевському коксохіму 927 млн грн збитків

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Суд зобов’язав рф компенсувати Алчевському коксохіму 927 млн грн збитків

Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" (АКХЗ), зобов’язавши російську федерацію виплатити понад 927,5 млн грн компенсації за знищення критично важливої документації підприємства.

Згідно з пресрелізом юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" у четвер, рішення суд прийняв 5 лютого поточного року.

При цьому уточнюється, що попереднє рішення Господарського суду Луганської області, який відмовив у задоволенні позову, було скасоване.

Крім того, нагадується, що Алчевський коксохімічний завод – одне з найбільших підприємств України, що виробляло кокс для промисловості. Після окупації Алчевська у 2014 році завод втратив можливість функціонувати, а важливі документи, які підтверджували його фінансові вимоги, у т.ч. до ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), були знищені. Це унеможливило стягнення боргів із контрагентів та спричинило суттєві збитки.

У 2021 році Господарський суд Луганської області визнав АКХЗ банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. У липні 2024 року ліквідатором підприємства був призначений арбітражний керуючий, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша.

"Це рішення є черговим кроком у боротьбі за відшкодування втрат, яких зазнали українські підприємства через війну. Ми довели у суді, що знищення документів через військову агресію напряму позбавило підприємство можливості захистити свої інтереси. Це ще один крок у напрямку міжнародного правосуддя і компенсації всіх завданих Україні збитків", - підкреслив Камша.

Наступними запланованими кроками у виконанні рішення про стягнення збитків стануть розшук активів рф на території інших держав та вирішення питання щодо звернення стягнення на ці активи для погашення боргу. Це довготривалий процес, проте такі дії мають привести до позитивного результату для АКХЗ і відшкодування збитків, завданих рф, що, своєю чергою, дозволить спрямувати отримані кошти на рахунки кредиторів АКХЗ у межах процедури банкрутства.

У пресрелізі констатується, що це вже друге судове рішення про стягнення з рф збитків, завданих АКХЗ. 12 лютого 2024 року, завдяки роботі юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", Господарський суд Луганської області ухвалив рішення про стягнення з росії $292 млн шкоди, завданої одному з найбільших коксохімічних підприємств України внаслідок російської агресії, резюмує преслужба.

 

Теги: #алчевськ #компенсація #коксохім #рф

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