Технічні зауваження до мінімальних експортних цін невеликі, механізм працює нормально - Коваль

У січні 2025 року відбулося зростання фактично всіх середньозважених цін на експортні агротовари, гріє думка, що це спрацював механізм мінімальних експортних цін, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Завжди закінчую місяць аналітикою. Уже у січні було видно зростання середньозваженої ціни експортних товарів. Мене гріє думка, що це спрацював механізм мінімальних експортних цін. Неправильно, коли "білий" бізнес експортує умовно за $300 за тонну, а у когось виходить $120 за тонну. Це провокувало чимало інсинуацій", - сказав він.

Коваль зауважив, що з моменту впровадження нового експортного механізму впродовж кількох днів були складності - перехідний період, коли не спрацьовувала спільна цифрова база.

"Станом на середину лютого 2025 року у різних підприємств, асоціацій було декілька зауважень щодо технічних параметрів. Але у цілому механізм почав працювати", - резюмував міністр агрополітики.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2024 року в Україні почав діяти режим експортного забезпечення до операцій з експорту окремих видів товарів, а саме: меду натурального, горіхів волоських, пшениці, суміші пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку та ковзи, соняшника, та залишків.

Режим експортного забезпечення передбачає експорт товарів виключно зареєстрованими платниками ПДВ; електронний обмін інформації між Нацбанком, ДПС та Держмитслужбою для відстеження та контролю дотримання експортерами вимог законодавства; особливості складання податкової накладної та її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Міністерство агарної політики та продовольства щомісяця встановлює мінімальні експортні ціни на товари, щодо яких діє режим експортного забезпечення. Різниця між фактурною та митною вартістю товарів не повинна бути негативною.