Попит на первинних аукціонах ОВДП впав до мінімуму

Попит на сьомих у 2025 році первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок впав до 245,6 млн грн – це мінімальний рівень за кілька років і в 6,7 раз менше, аніж на попередніх аукціонах.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року залишились відповідно на рівні 15,85% та 16,95% річних, всі заявки були задоволені.

За пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів Мінфіну вдалося залучити всього відповідно 97,8 млн грн та 151,6 млн грн.

В той же час частково зниження попиту можна пояснити тим, що Мінфін призначив на середу, 19 лютого, дебютний аукціон з обміну випущених в 2019-2020 роках облігацій на 41,08 млрд грн з погашенням 26 лютого на дворічні облігації, які минулого тижня розміщувалися під 16,65% річних.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП – 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.