Інтерфакс-Україна
Економіка
09:26 17.02.2025

"Укренерго" застосовує обмеження е/е для промисловості та бізнесу в деяких регіонах через атаки РФ

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"Укренерго" застосовує обмеження е/е для промисловості та бізнесу в деяких регіонах через атаки РФ

НЕК "Укренерго" застосувала аварійні відключення е/е для бізнесу та промисловлсі в деяких регіонах України через наслідки атак РФ на енергооб’єкти.

"В деяких регіонах України застосовано аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес", – йдеться в повідомленні НЕК на в Телеграм-каналі в понеділок зранку.

Зазначається, що обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.

До цього про аварійні відключення в Києві, Київській та Дніпроперовській областях повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

Теги: #обмеження #укренерго #електроенергія

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