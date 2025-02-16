Свириденко: Україна представила в Ер-Ріяді проєкти і приватизаційні можливості на $0,5 млрд

Українська урядова делегація в Саудівській Аравії проводить підготовчу роботу до візиту в країну президента Володимира Зеленського, зокрема в економічній царині – вже представлені масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і "привабливі приватизаційні можливості на пів мільярда доларів", повідомила перша віцепремʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

"Почали робочий візит української урядової делегації у Саудівську Аравію із зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців. (…) Представили проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів", - написала вона у фейсбук у неділю.

За її словами, у наступні дні буде проведено "десятки зустрічей, аби підготувати візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії". Зокрема готуються до підписання важливі економічні договори із країнами регіону.

Свириденко зазначила, що Саудівська Аравія наразі активно підтримує Україну. Спрямували $500 млн на підтримку відновлення України. "Нині заклик інвестуйте в Україну не чекаючи завершення війни, ми можемо проілюструвати дуже конкретними бізнесами із Саудівської Аравії. Наприклад FAS Energy, яка інвестувала у відновлювальну енергетику в Україні. Чи SALIC, яка торік у вересні стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів — МХП, придбавши 12,6% акцій компанії. Я безмежно вдячна всім тим компаніям, які показують лідерство й те, що інвестувати в Україну зараз можна і потрібно", - наголосила Свириденко.

"Переконана, що ми маємо перспективи для ще активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу. Сьогодні ми побачили значний інтерес передовсім до інфраструктурних проєктів, енергетичних, до пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, передовсім виробництві добрив, де Саудівська Аравія має експертизу", - додала віцепремʼєр-міністр.

За її даними, експорт до Саудівської Аравії зріс з $291 млн у 2023 до $368 млн. у 2024. "І ми очікуємо зростання й у цьому році. Ми ще не вийшли на довоєнні показники, але я маю надію, що зможемо цього досягти і такі бізнес-форуми цьому стоятимуть", - наголосила вона .