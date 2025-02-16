Інтерфакс-Україна
Економіка
15:03 16.02.2025

Свириденко: Україна представила в Ер-Ріяді проєкти і приватизаційні можливості на $0,5 млрд

2 хв читати
Свириденко: Україна представила в Ер-Ріяді проєкти і приватизаційні можливості на $0,5 млрд

Українська урядова делегація в Саудівській Аравії проводить підготовчу роботу до візиту в країну президента Володимира Зеленського, зокрема в економічній царині – вже представлені масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і "привабливі приватизаційні можливості на пів мільярда доларів", повідомила перша віцепремʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

"Почали робочий візит української урядової делегації у Саудівську Аравію із зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців. (…) Представили проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів", - написала вона у фейсбук у неділю.

За її словами, у наступні дні буде проведено "десятки зустрічей, аби підготувати візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії". Зокрема готуються до підписання важливі економічні договори із країнами регіону.

Свириденко зазначила, що Саудівська Аравія наразі активно підтримує Україну. Спрямували $500 млн на підтримку відновлення України. "Нині заклик інвестуйте в Україну не чекаючи завершення війни, ми можемо проілюструвати дуже конкретними бізнесами із Саудівської Аравії. Наприклад FAS Energy, яка інвестувала у відновлювальну енергетику в Україні. Чи SALIC, яка торік у вересні стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів — МХП, придбавши 12,6% акцій компанії. Я безмежно вдячна всім тим компаніям, які показують лідерство й те, що інвестувати в Україну зараз можна і потрібно", - наголосила Свириденко.

"Переконана, що ми маємо перспективи для ще активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу. Сьогодні ми побачили значний інтерес передовсім до інфраструктурних проєктів, енергетичних, до пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, передовсім виробництві добрив, де Саудівська Аравія має експертизу", - додала віцепремʼєр-міністр.

За її даними, експорт до Саудівської Аравії зріс з $291 млн у 2023 до $368 млн. у 2024. "І ми очікуємо зростання й у цьому році. Ми ще не вийшли на довоєнні показники, але я маю надію, що зможемо цього досягти і такі бізнес-форуми цьому стоятимуть", - наголосила вона .

Теги: #проєкти #саудівська_аравія #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 17.05.2025
Удар РФ по автобусу під Білопіллям демонструє наміри РФ вчинити в Україні геноцид - Свириденко

Удар РФ по автобусу під Білопіллям демонструє наміри РФ вчинити в Україні геноцид - Свириденко

16:17 16.05.2025
Зекономлені на реалізації магістрального водогону 2 млрд грн можуть бути спрямовані на інші інфраструктурні проєкти – Кулеба

Зекономлені на реалізації магістрального водогону 2 млрд грн можуть бути спрямовані на інші інфраструктурні проєкти – Кулеба

14:53 13.05.2025
Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

16:04 06.05.2025
Свириденко закликала ОЕСР покращити клас ризиків для України

Свириденко закликала ОЕСР покращити клас ризиків для України

18:40 23.04.2025
Україна та ПАР працюють над угодою про співпрацю в агросекторі та створенням комісії з торговельно-економічного співробітництва - Мінекономіки

Україна та ПАР працюють над угодою про співпрацю в агросекторі та створенням комісії з торговельно-економічного співробітництва - Мінекономіки

15:13 23.04.2025
Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму – Свириденко про зустріч у Лондоні

Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму – Свириденко про зустріч у Лондоні

16:48 18.04.2025
Уряд дозволив вкладати гроші в проєкти зі значними інвестиціями, не чекаючи 18 місяців

Уряд дозволив вкладати гроші в проєкти зі значними інвестиціями, не чекаючи 18 місяців

21:21 08.04.2025
Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

18:02 08.04.2025
Україна ще не обрала юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США, але має визначитись цього тижня

Україна ще не обрала юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США, але має визначитись цього тижня

20:21 01.04.2025
Трамп збирається з візитом до Саудівської Аравії у травні

Трамп збирається з візитом до Саудівської Аравії у травні

ВАЖЛИВЕ

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

ОСТАННЄ

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"

Девелопери підкреслюють необхідність розширення фінансування та спрощення доступу населення до "єОселі"

"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

Уряд затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА