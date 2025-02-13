Програми підтримки аграрїів мають тривати 3-7 років, державні с/г землі повинні наповнювати держбюджет - Зеленський

Програми підтримки аграріїв мають тривати 3-7 років, а державні сільгоспземлі мають не простоювати, а наповнювати бюджет, наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом в Рівненській області.

"Державні програми підтримки аграрного сектору повинні бути прогнозованими та довгостроковими, працювати на перспективу, а не точково. Це про стабільність для українських аграріїв, особливо у тваринництві та довгострокових інвестиційних проєктах. Вже розпочали розробку відповідних програм", - розповів про виступ президента перед бізнесом міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.

Він також зауважив, що ще одним ключовим напрямом, на думку президента України, є ефективне використання державних земель. Ті с/г ділянки, що простоюють або використовуються неефективно, будуть передаватися на прозору оренду через "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Державний бюджет воюючої країни має наповнюватися за рахунок внутрішніх резервів, акцентував міністр.

"Мінагрополітики продовжує системну роботу щодо підтримки агросектору України. Наша мета – створити прогнозовані та довгострокові умови для розвитку сільського господарства, забезпечити стабільність для аграріїв, підтримати тваринництво та залучити інвестиції у стратегічно важливі проєкти", - запевнив міністр агрополітики.