Інтерфакс-Україна
Економіка
18:56 13.02.2025

Unex Bank та УЧХ випустили благодійну кредитну картку

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Unex Bank та УЧХ випустили благодійну кредитну картку
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Unex Bank та Український Червоний Хрест (УЧХ) випустили благодійну кредитну картку для громадян України.

“Unex Bank та Український Червоний Хрест 12 лютого 2025 року почали випуск благодійної кредитної картки Charity. Картка Charity, створена на базі платіжної системи Mastercard, – це універсальний банківський продукт, який дозволяє кожному власнику картки долучитися до благодійних проєктів Українського Червоного Хреста, не витрачаючи власних коштів”, -  повідомив УЧХ в четвер у Фейсбуці.

Весь отриманий кешбек за оплати карткою та частину відсотків, нарахованих на залишок власних коштів благодійної картки Charity, Unex Bank щомісячно за згодою клієнта буде переказувати на рахунок Українського Червоного Хреста. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки вразливих категорій населення: ВПО, багатодітних родин, людей з інвалідністю.

"Unex Bank нараховує кешбек 0,5% на всі покупки карткою від 1 грн, включно із закордонними та покупками за рахунок кредитного ліміту. Не потрібно обирати жодних категорій, активувати кешбек – він працює автоматично. Оплачуєш карткою – отримуєш кешбек. І на початку кожного місяця уся накопичена винагорода, за винятком податків, за попередньою згодою клієнта, автоматично спрямовується на рахунок Українського Червоного Хреста… за карткою передбачено нарахування 6% річних на залишок власних коштів. Чверть від цієї суми за згодою клієнта також буде щомісячно спрямована на благодійність", - пояснила директор з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

Крім того, за картою може бути активовано кредитний ліміт з пільговим періодом до 62 днів. Користуватися ним чи ні, клієнт обирає на власний розсуд. Тобто картка може використовуватися водночас і як дебетова - для оплати покупок, і як повноцінна кредитна.

Випуск та обслуговування картки Charity безкоштовні. Оформити її можуть усі повнолітні громадяни України як в цифровій формі, так і в фізичній (пластиковій), яку можна отримати додатково до електронної картки або окремо у будь-якому відділенні Unex Bank.

 

 

Теги: #картка #unex_bank #кредит #тчху #учх

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