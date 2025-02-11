Інтерфакс-Україна
Економіка
20:41 11.02.2025

ФРС не бачить необхідності поспішати з подальшим зниженням ставки - Павелл

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ФРС не бачить необхідності поспішати з подальшим зниженням ставки - Павелл

Федеральна резервна система (ФРС) не бачить необхідності поспішати з подальшим зниженням базової відсоткової ставки, заявив голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл під час виступу в банківському комітеті Сенату США.

"Оскільки грошово-кредитна політика наразі є суттєво менш обмежувальною, ніж вона була, і економіка США залишається сильною, нам не потрібно поспішати з коригуванням нашого підходу", - сказав Павелл.

"Ми розуміємо, що занадто швидке або надмірне пом'якшення політики може підірвати прогрес у уповільненні інфляції. Водночас занадто повільне або недостатнє пом'якшення може спричинити непотрібне погіршення економічної активності та зайнятості. При розгляді ступеня і термінів подальших коригувань цільового діапазону ставки ФРС буде оцінювати дані, що надходять, перспективи економіки і баланс ризиків", - заявив він.

Федрезерв опустив ставку на 100 базисних пунктів з вересня до грудня 2024 року - до поточного рівня в 4,25-4,5% річних. Регулятор не став змінювати ставку на січневому засіданні.

Павелл зазначив, що економіка США залишається сильною, а ринок праці, який був перегрітим, трохи "охолов" і нині стійкий. Він додав, що інфляція наблизилася до цілі ФРС у 2%, але залишається дещо підвищеною.

"Якщо економіка залишатиметься сильною, а стійкий рух інфляції до цільового показника не продовжиться, ми можемо зберігати нашу політику обмежувальною довше, - сказав Павелл. - Якщо відбудеться несподіване ослаблення ринку праці, або інфляція сповільнюватиметься швидше, ніж очікується, ми, відповідно, пом'якшимо політику".

Павелл додав, що цього року ФРС проводить другий огляд стратегії грошово-кредитної політики, її інструментів, а також комунікації. Цільовий показник інфляції у 2% буде збережено, сказав він.

Теги: #сенат #фрс #сша

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