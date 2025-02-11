Інтерфакс-Україна
Економіка
17:00 11.02.2025

Харківські архітектори запустили збір на створення цифрового двійника Держпрому

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Харківські архітектори запустили збір на створення цифрового двійника Держпрому
Фото: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qrrd659mSvFSYyLnKcePEzZzD2brmNGZT4UNky1Wre1f3WW7LcfkYLAtoUWs4HRcl&id=100007827486692

Харківські архітектори запустили збір на створення цифрового двійника знакової будівлі міста - Держпрому.

"У нас немає часу зволікати! Вони відбирають нашу ідентичність, знищують пам'ятки архітектури, історичні будівлі, випалюють ліси, підривають греблі... Їхня мета перетворити нас на населення.

А ми і є населення, якщо не можемо згуртуватися і захистити спадщину. Невже це проблема для мільйонного міста зібрати по 50 копійок на створення тривимірної моделі нашого Держпрому? Досі існують тільки креслення, зроблені на основі обмірів ручною рулеткою! А вже є два прильоти, то що ж ми зволікаємо?", - написала на фейсбук-сторінці архітекторка та співзасновниця SBM Studio Ольга Клейтман.

Вона повідомила, що харківська геодезична компанія погодилася починати сканування просто зараз. Мета збору - 500 тис. грн.

Як повідомлялося, увечері 28 жовтня 2024 року було зафіксовано пряме влучання російської керованої авіабомби в Держпром, унаслідок чого в одному з під'їздів будівлі знищено стіну, перекриття над третім поверхом, другий поверх, під ним розбито вікна. Пошкоджено близько 700 вікон. Начальник ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що в березні очікують на візит місії ЮНЕСКО, яка здійснить аналіз і оцінку руйнувань Держпрому, уже підписано меморандум про початок консерваційних робіт.

Держпром (Будинок Державної Промисловості) вважається одним із символів Харкова. Один із перших радянських хмарочосів був побудований у 1925-1928 роках. Його офіційно відкрили 7 листопада 1928 року.

 

 

Теги: #харків #збір #архітектура #держпром

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