Інтерфакс-Україна
Економіка
15:07 11.02.2025

Рада дозволила придбати обладнання для будівництва ХАЕС-3,4 у Болгарії

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Рада дозволила придбати обладнання для будівництва ХАЕС-3,4 у Болгарії

Верховна Рада України прийняла закон про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Відповідне рішення Рада прийняла на своєму засіданні у вівторок, проголосувавши в цілому за законопроєкт №11392.

Як зазначає Железняк у своєму Телеграм, "за" проголосував 261 депутат, з яких 190 голосів – фракція "Слуга народу". Ще 15 голосів дала "Батьківщина", 16 – "Платформа за життя та мир", 9 – "За майбутнє", 14 – "Довіра", 12 – "Відновлення України", 5 – позафракційні.

Пізніше він уточнив, що "за" проголосувало 269 нардепів. Железняк також акцентував, що це дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи у своєму у Facebook прийняття закону, вказав, що таким чином Україна встигає укласти угоду з Болгарією до закінчення (11 березня – ЕР) дозволу болгарського парламенту на неї.

Він також звернув увагу, що закон погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн.

"Кабінет міністрів України підготує новий проект закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проекту", – зазначив Жупанин.

Як повідомлялося, в бліцінтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" 4 лютого міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що оновлений проєкт закону, який дасть старт добудові двох енергоблоків ХАЕС, зняв всі зауваження і протиріччя, які виникали у депутатів щодо першої редакції. Він вказав, що доля 2 ГВт генерації тепер в руках парламенту.

За його словами, Болгарія навряд чи продовжить Україні дозвіл на купівлю реакторних установок, який спливає 11 березня, якщо закон не буде проголосовано, бо там "сьогодні проросійська історія" в коаліції. Він додав, що останнім часом виникло дуже багато маніпуляцій навколо цього закону.

Раніше міністр зазначав, що Україна вже витратила всередині 90-х на ХАЕС-3,4 приблизно $2,5 млрд. На закупівлю двох корпусів реакторів ВВЕР-100 радянського зразка, які мали бути встановлені на АЕС Белене в Болгарії, потрібно щонайменше EUR600 млн. За словами міністра, ця закупівля буде здійснюватися за кредитні кошти.

Законопроєкт №11392 голови енергокомітету Ради Андрія Геруса спочатку передбачав зміни на ринку е/е, але врешті комітет на терміновому засіданні 14 січня анулював усі правки до нього, подані на друге читанні, як і текст законопроєкту, і подав нові, які стосуються ХАЕС-3,4. Втім, законопроєкт так і не був розглянутий в останній сесійний день січня.

Згідно із затвердженим розпорядженням Кабміну від 26 липня 2018 року №579-р ТЕО будівництва ХАЕС-3,4, його загальна кошторисна вартість у цінах на 5 травня 2017 року, в тому числі будівельні роботи, устаткування, меблі та інвентар, решта витрат, становить 72,34 млрд грн. Крім того, вартість першого завантаження ядерного палива становить 4,47 млрд грн.

Урядовий законопроєкт №11146 від 3 квітня 2024 року про добудову ХАЕС-3, 4 кілька разів знімався з розгляду парламенту через відсутність голосів. Одним із аргументів проти було саме використання обладнання "Росатома" як представника країни-агресора, претензії до його якості та застарілості технології. Без закону здійснювати будівництво таких блоків неможливо.

 

Теги: #обладнання #хаес

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