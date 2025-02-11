Інтерфакс-Україна
Економіка
14:41 11.02.2025

П'ятирічний інвестиційний план "Укрнафти" майже завершено - голова наглядової ради

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П'ятирічний інвестиційний план "Укрнафти" майже завершено - голова наглядової ради

Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" близька до виконання однієї з основних цілей - ухвалення стратегічного інвестиційного плану на наступні п'ять років: наразі його майже завершено, вносяться незначні коригування з урахуванням коментарів акціонерів, повідомив голова наглядової ради Данкан Найтінгейл агентству "Інтерфакс-Україна".

"П'ятирічний інвестиційний план визначає бюджет і робочу програму, яка дасть змогу «Укрнафті» продовжувати свою діяльність, збільшувати видобуток, буріння, заміщення запасів, сприяти отриманню чистого прибутку, сплаті дивідендів акціонерам і податків до бюджету України", - сказав він у бліцінтерв'ю.

Найтінгейл наголосив, що основна ідея в тому, щоб компанія виконувала свою основну функцію під час війни, а також зростала, розвивалася і демонструвала акціонерам привабливі економічні проєкти.

На прохання уточнити можливість повернення компанії на біржу, голова наглядової ради відповів, що це питання, яке він поки що не може деталізувати.

"Рішення про те, чи стане «Укрнафта» знову публічною компанією, залежить від акціонерів і стратегії українського уряду. Ця тема поки що не є пріоритетною, оскільки Україна вирішує більш нагальні операційні питання. Припускаю, що це стане більш актуальним у рамках процесу післявоєнного відновлення», - сказав Найтінгейл.

Щодо листа очікування від власника, голова наглядової ради повідомив, що список обговорюється в уряді, і, імовірно, спершу буде передано акціонерам - НАК "Нафтогаз України" та Міністерству оборони, а потім буде обговорюватися разом з "Укрнафтою".

"Нафтогаз" є одним з акціонерів "Укрнафти", який також займається видобутком вуглеводнів, а потім результати "Укрнафти" є частиною плану зростання видобутку. Ми є важливою складовою інвестиційної програми "Нафтогазу", - зазначив Найтінгейл.

Щодо оголошеної "Укрнафтою" угоди з купівлі 51% мережі АЗС Shell в Україні, голова наглядової ради повідомив, що питання щодо купівлі інших 49%, які перейшли під контроль держави, наразі наглядова рада не порушувала.

"Спочатку ми зосереджуємося на завершенні угоди з купівлі 51%", - зазначив він.

Довідка:

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власних і 83 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

Теги: #найтінгейл #укрнафта

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