"Укрнафта" формує правління – голова наглядової ради

ПАТ "Укрнафта", яке в серпні 2024 року завершило формування наглядової ради і в якій виконавчим органом з кінця 2022 року є директор, наразі працює над формуванням правління, повідомив голова наглядової ради Данкан Найтінгейл.

"Щодо правління: ми вже підбираємо кандидатів на посади. Сподіваємося завершити цей процес протягом найближчих двох-трьох місяців… Разом з акціонерами розробляємо новий статут компанії, враховуючи найкращі бізнес-практики", – сказав він в бліц-інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Найтінгейл нагадав, що у 2024 році в "Укрнафті" було обрано нову наглядову раду, яка складається з п’яти осіб: це два представники акціонерів – Міністерства оборони України та НАК "Нафтогаз України", а також три незалежні директори з Норвегії, Великої Британії та Канади.

"Ми активно працюємо над впровадженням найкращих практик ОЕСР разом із менеджментом "Укрнафти", – підкреслив голова наглядової ради.

За його словами, компанія також впроваджує найкращі практики ESG і європейські стандарти нефінансової звітності.

"План розвитку ESG зараз у розробці, сподіваємося реалізувати його цього року. Дякуємо USAID за підтримку цього проекту", – додав Найтінгейл.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Загальні збори акціонерів "Укрнафти" 9 листопада 2022 року внесли зміни до статуту компанії, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноосібний (директор) в особі Сергія Корецького – колишнього генерального директора автозаправної мережі WOG, однієї із найбільших на ринку.

На початку березня 2024 року збори затвердили незалежними членами наглядової ради, обраними за результатами конкурсу, Тіма Додсона, Іренеуша Фонфара і Найтінгейла, якого згодом обрали головою ради.

Найтінгейл має понад 30 років досвіду у нафтогазовій галузі, є міжнародним експертом із пошуку нафтових і газових резервів у країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу, наразі є головним виконавчим директором і членом правління Blacksteel Energy.

Додсон має понад 40 років досвіду в галузях видобутку та геології, був виконавчим віцепрезидентом в Equinor і очолює раду директорів норвезької Ennox Technology Sdn Bhd, що спеціалізується на переробці нафтових відходів.

Фонфара у квітні 2024 року очолив польський концерн Orlen, тож новим незалежним членом наглядової ради було обрано Катерину Кузнєцову, яка має понад 25 років досвіду в міжнародних аудиторських компаніях: пройшла шлях від молодшого консультанта до старшого менеджера Ernst&Young (Австралія); працювала генеральним менеджером фінансового департаменту корпоративного центру SingTel Optus (другий оператор зв'язку в Австралії) та директором групи ринків капіталу в PwC (Велика Британія).

Акціонерів компанії представляють Людмила Дараган (Міноборони) та Роза Тапанова ("Нафтогаз"), яка також була представником держави в попередній наглядовій раді "Укрнафти".