Інтерфакс-Україна
Інтерв'ю
15:50 11.02.2025

Наш план до 2028р передбачає впровадження близько 1 ГВт електричної і теплової енергії, а також стореджів – голова наглядової ради "Укрнафти"

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Наш план до 2028р передбачає впровадження близько 1 ГВт електричної і теплової енергії, а також стореджів – голова наглядової ради "Укрнафти"

Бліцінтерв'ю з головою наглядової ради ПАТ "Укрнафта" Данканом Найтінгейлом у кулуарах Українського дому в Давосі

Автор: Дмитро Кошовий


-- "Укрнафта" розробляє стратегічний інвестиційний план на наступні п’ять років. Розкажіть, будь ласка, на якому ви зараз етапі?

Це одна з основних цілей наглядової ради. Стратегічний інвестиційний план на наступні п’ять років майже завершений: вносяться незначні коригування з урахуванням коментарів акціонерів.

-- Орієнтовно – що саме там буде?

П’ятирічний інвестиційний план визначає бюджет та робочу програму, яка дозволить "Укрнафті" продовжувати свою діяльність, збільшувати видобуток, буріння, заміщення запасів, сприяти отриманню чистого прибутку, сплаті дивідендів акціонерам і податків до бюджету України.

Основна ідея в тому, щоб компанія виконувала свою основну функцію під час війни, а також зростала, розвивалася та демонструвала нашим акціонерам привабливі економічні проєкти. 

-- Чи отримали ви лист очікувань щодо цих планів?

Я знаю, що список обговорюється в уряді, і, ймовірно, спочатку буде переданий акціонерам – "Нафтогазу" і Міністерству оборони. Потім список буде обговорюватися разом із "Укрнафтою".

"Нафтогаз" є одним із акціонерів "Укрнафти", який також займається видобутком вуглеводнів, а відтак результати "Укрнафти" є частиною плану зростання видобутку.

Ми є важливою складовою інвестиційної програми "Нафтогазу".

-- "Укрнафта" уклала угоду з ЄБРР щодо фінансування будівництва газової генерації. Які ще проєкти із зовнішнім фінансуванням ви плануєте?

Так, нещодавно ми уклали кредитну угоду з ЄБРР. Хочу наголосити, що окрім кредитних коштів ЄБРР надає нам грантову підтримку на декілька десятків мільйонів євро, за що ми дуже вдячні як банку, так і донорам. Всі ці кошти будуть використані для будівництва газової генерації. На першому етапі ми плануємо побудувати близько 375 мегаватів нових енергетичних потужностей gas to power.

Також, додатково ми працюємо над залученням інвестицій для будівництва потужностей відновлюваної енергії, як-от сонячна та вітрова: хочемо впровадити близько 200 мегаватів відновлюваної енергії протягом наступних двох років.

Початково наш план до 2028 року передбачає впровадження близько одного гігавата нової електричної і теплової енергії, а також стореджів (для зберігання енергії – ІФ-У), що вимагатиме значних інвестицій. Кошти плануємо залучати від поточних донорів, національних та міжнародних банків/ інвесторів. Головна задача – кошти компанії направляти на основну діяльність з підвищення видобутку вуглеводнів, а енергетичні проекти мають бути самодостатніми, в тому числі – щодо залучення фінансування.

Принагідно, хочу подякувати інвесторам, які нині підтримують нас на шляху до побудови газогенерації. "Укрнафта" розуміє важливість традиційних джерел енергії, особливо в умовах воєнного стану. Водночас, ми використовуємо газ як перехідне паливо для генерації електроенергії. Це дозволяє працювати над екологічно стійкими рішеннями на майбутнє.

-- Щодо корпоративного управління: зараз в "Укрнафті" працює Наглядова рада та директор. Чи плануєте ви формувати правління?

У 2024 році в "Укрнафті" обрано нову наглядову раду, яка складається з п’яти осіб. Це два представники акціонерів: Міністерства оборони України та НАК "Нафтогаз України" , а також три незалежні директори (з Норвегії, Великої Британії та Канади). Ми активно працюємо над впровадженням найкращих практик ОЕСР разом із менеджментом "Укрнафти".

Крім того, ми впроваджуємо найкращі практики ESG і європейські стандарти нефінансової звітності. План розвитку ESG зараз у розробці, сподіваємося реалізувати його цього року. Дякуємо USAID за підтримку цього проекту.

Щодо правління: ми вже підбираємо кандидатів на посади. Сподіваємося завершити цей процес протягом найближчих двох-трьох місяців.

Водночас, разом із акціонерами розробляємо новий статут компанії, враховуючи найкращі бізнес-практики.

-- У 90-х і на початку 2000-х "Укрнафта" була провідною компанією на українському фондовому ринку. Як ви оцінюєте можливість повернення компанії на біржу?

Це питання, яке я наразі не можу деталізувати. Рішення про те, чи стане "Укрнафта" знову публічною компанією, залежить від акціонерів і стратегії українського уряду. Ця тема наразі не є пріоритетною, оскільки Україна вирішує більш нагальні операційні питання. Припускаю, що це стане актуальнішим у рамках процесу повоєнної відбудови.

-- Щодо угоди з Shell про купівлю 51% мережі в Україні. Чи розглядаєте ви купівлю інших 49%?

Спершу ми зосереджуємося на завершенні угоди щодо купівлі 51%. Наразі ми це питання не порушували.

-- Чи відчуваєте ви інтерес до "Укрнафти" та України на форумі в Давосі?

Одним із важливих аспектів цього форуму є рівень зацікавленості та мотивації людей. Вони визнають винахідливість, креативність, мужність та відданість українців у питанні стійкості під час війни та одночасно планування відновлення післявоєнної країни.

Кількість інвестиційних можливостей на національному, та на міжнародному рівнях є величезною.

"Укрнафта" розглядає інвестиції у розвідувальні роботи, розробку родовищ, видобуток, спільні підприємства та нафтосервіс. Ми також плануємо розвиток середньострокових аспектів, будівництво нових трубопроводів тощо. Відновлювана енергетика також є важливим напрямом. Ми прагнемо застосовувати новітні технології, щоб розширювати горизонти діяльності компанії.

Інвестиційні можливості зростатимуть, коли буде зрозумілішим мирний процес. Зараз важливо, щоб інвестори зрозуміли потенціал України та підготувалися до участі в її відновленні.

Теги: #найтінгейл #укрнафта

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