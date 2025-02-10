Інтерфакс-Україна
Економіка
09:35 10.02.2025

Трамп має намір запровадити мита у 25% на сталь і алюміній

1 хв читати
Трамп має намір запровадити мита у 25% на сталь і алюміній

Президент США Дональд Трамп заявив про намір у понеділок запровадити мита в 25% на імпортовані сталь і алюміній.

"Буде мито в 25% на сталь", - сказав він американським журналістам на борту президентського літака.

"І на алюміній - теж", - додав Трамп.

Крім того, він повідомив, що у вівторок або середу оголосить про мита щодо тих торговельних партнерів США, у яких діють тарифи на американські товари.

"Вони набудуть чинності майже відразу ж", - сказав Трамп про мита торговельних партнерів.

Теги: #сталь #мито #трамп #алюміній

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 17.05.2025
Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

04:32 17.05.2025
Трамп сподівається, що після його зустрічі з Путіним мирну угоду буде укладено, але не виключає застосування санкцій

Трамп сподівається, що після його зустрічі з Путіним мирну угоду буде укладено, але не виключає застосування санкцій

01:47 17.05.2025
Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

23:54 16.05.2025
Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

16:12 08.05.2025
Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

09:22 06.05.2025
Остаточного рішення щодо мит на вироблені поза США фільми ще немає

Остаточного рішення щодо мит на вироблені поза США фільми ще немає

13:47 09.04.2025
Бізнес через 10%-ве мито США може перекласти витрати на кінцевого споживача та переформувати контракти - СУП

Бізнес через 10%-ве мито США може перекласти витрати на кінцевого споживача та переформувати контракти - СУП

19:21 07.04.2025
Трамп доручив CFIUS вивчити угоду US Steel і Nippon Steel, акції першої злетіли на 10%

Трамп доручив CFIUS вивчити угоду US Steel і Nippon Steel, акції першої злетіли на 10%

08:54 05.04.2025
Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

20:00 03.04.2025
Торгова війна Трампа знижує ймовірність врегулювання війни в Україні майже до нуля – думка

Торгова війна Трампа знижує ймовірність врегулювання війни в Україні майже до нуля – думка

ВАЖЛИВЕ

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

Опонент Полтавського ГЗК у спорі у ВС на 4,7 млрд грн подав заявку на банкрутство підприємства – Ferrexpo

Перемовини про придбання "Кернелом" агрохолдингу ІМК призупинено

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

ОСТАННЄ

Moody’s знизило кредитний рейтинг США, інвестори занепокоєні фіскальною політикою Вашингтона - ЗМІ

Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

Портфель нерухомості Dragon Сapital наразі складає біля 600 тис. кв. м, валовий борг впав до $40-45 млн – CEO

OKKO Group планує в 2025р. побудувати елеватор на 60 тис. тонн і запустити біоетаноловий завод у 2026р.

Частка NPL у 2025р може знизитися до 25-27% за нинішніх тенденцій в економіці України — прогноз

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Міненерго закликало групу з енергетики G7+ продовжити сприяння у наповненні Фонду підтримки енергетики України

У Мінекономіки вважають необхідним відновлення роботи газовидобувних компаній Smart Holding

Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА