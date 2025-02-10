Трамп має намір запровадити мита у 25% на сталь і алюміній

Президент США Дональд Трамп заявив про намір у понеділок запровадити мита в 25% на імпортовані сталь і алюміній.

"Буде мито в 25% на сталь", - сказав він американським журналістам на борту президентського літака.

"І на алюміній - теж", - додав Трамп.

Крім того, він повідомив, що у вівторок або середу оголосить про мита щодо тих торговельних партнерів США, у яких діють тарифи на американські товари.

"Вони набудуть чинності майже відразу ж", - сказав Трамп про мита торговельних партнерів.