Президент ставить завдання оптимізувати роботу громад щодо зборів податків – заступник ОП Микита

Фото: https://www.president.gov.ua

Громадам на місяцях необхідно покращити роботу зі збору місцевих податків для збільшення власної економічної суб’єктності, таке завдання ставить президент України Володимир Зеленський, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Віктор Микита.

"Президент ставить для нас завдання оптимізувати роботу громад щодо зборів податків: це податок на землю і всі податки, які збираються на місцях. І це також є певним елементом децентралізації, коли голова громади сам для себе буде розуміти і планувати збір податків по місту", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму "Стратегічне планування на регіональному рівні: від відновлення до розвитку" в Києві цього тижня.

За словами Микити, який відповідає за регіональну політику, а до призначення в ОП очолював Закарпатську обласну державну адміністрацію з грудня 2021 року, сьогодні не кожен голова громади розуміє того факту, що економічна суб'єктність громади – це його відповідальність..

"Він не повинен ставити для себе пріоритет боротися за якусь ту чи іншу субвенцію, а ставити перед собою завдання створювати робочі місця, тому що це головне із джерел наповнення бюджету. (В такому випадку) він стає самодостатнім", – пояснив заступник голови ОП.

Він ще раз підкреслив правильність рішення щодо направлення так званого "військового" податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у центральний бюджет. За його словами, це стимулювало місцеві ради і мерів міст чи голів територіальних громад працювати над нарощенням власних доходів, і дало позитивний результат.

"Цей форум дає роз'яснення громадам, що у них, окрім військового ПДФО, є ще дуже багато напрямків щодо збору", – додав Микита.

У якості прикладу заступник голови ОП навів готельний збір. За його словами, були підготовлені аналітичні дані, що в таких місцях, як гірські Карпати, це може стати суттєвим джерелом наповнення бюджету, згадавши при цьому активного голову Ясінянської територіальної громади.

Микита підкреслив, що необхідно вибудовувати чесний діалог з бізнесом, де в обмін на сплату готельного збору громада покращує інфраструктуру.

"Тут питання совісті і честі, коли бізнес буде розуміти, що голова громади для них старається. Тоді вони розуміють, що треба платити більше, тому що кошти будуть витрачатися на туристичну інфраструктуру: на стежки, на дороги, на ще щось, що ставатиме магнітом для туристів", – вважає заступник голови ОП, додавши, що за такого підходу може бути вирішено й питання готельного збору садибами.

У якості ще одного прикладу він навів програму Energy Help, яка була запущена під час його керівництва Закарпатською ОДА в період відключень і в рамках якої бізнесу були повернуті всі податки, які сплачувалися в місцевий та обласний бюджет, на компенсацію за придбання генераторів, але за умови збереження всіх робочих місць протягом року. Микита нагадав, що за квартал в рамках цієї програми було сплачено більше 20 млн грн.

Він також відзначив, що за рахунок підтриманою обласною та місцевою владою релокації бюджетні платежі бізнесу на Закарпатті зросли у 2024 році на 67% до 2023 року, хоча зростання було й роком раніше.

"Мінус 12% інфляції – це 55%: на 55% бізнес в Закарпатті більше сплатив коштів. Це робота з бізнесом. Я завжди пропагую таку філософію – не можна бізнесу викручувати руки. Це постійний діалог. І треба місцевій владі і державним органам завжди робити перший крок. Потрібно показати, що ми ваші податки використаємо тільки для вас, тоді вони будуть зацікавлені платити більше, будуть збільшувати обороти. І тоді не потрібно буде взагалі піднімати відсоток по податкам", – підсумував Микита.

Як повідомляв Мінфін, надходження до загального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік зросли на 87,6 млрд грн, або 24,1% - до 451 млрд грн. Найбільший приріст доходів було зафіксовано в м.Київ (+36,8%) і в Миколаївській (+29,5%), Закарпатській (+27,5%), Київській (+27,2%), Волинській (+26,1%) та Вінницький (+25,1%) областях.

Ще в 11 областях доходи зросли на 20-25%: це інші західні області, а також Одеська, Чернігівська та Сумська. У Житомирській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях доходи збільшилися на 10-20%, у Донецькій - на 4,9%, а в Луганській знизилися на 9,5%.

За даними Мінфіну, основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2024 році були: 257,5 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), 69,1 млрд грн - єдиний податок, 39,3 млрд грн - плата за землю, 27,8 млрд грн - акцизний податок, 27,1 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки, 10,7 млрд грн - податок на нерухоме майно.