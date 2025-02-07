Президентка Молдови вважає, що Придністров'я може отримувати російський газ через Туреччину

Придністров'я може отримувати російський газ так само, як отримує Словаччина, заявила президентка Молдови Мая Санду на місцевому каналі TV8 у п'ятницю.

"Сьогодні я прочитала в пресі, що Словаччина отримує газ від "Газпрому" через Туреччину. Словаччина - член Євросоюзу. І це означає, що такі поставки не порушують режиму санкцій. І це також підтверджує, що альтернативний українському транзиту спосіб постачання газу існує, хоча Москва стверджувала протилежне", - сказала Санду.

За її словами, після 10 лютого в питанні продовження постачань газу в регіон є два сценарії - або Придністров'я приймає умови оголошеної ЄС допомоги в 60 млн євро, яка забезпечить їм покриття споживання газу для побутових потреб до середини квітня, або їм самим доведеться знайти можливість забезпечити постачання російського газу, або закупленого в регіоні на російські гроші.

"Але це можливо тільки на підставі такої формули, яка не порушує режим міжнародних санкцій і національне законодавство", - зазначила Санду.

Адміністрація Придністровського регіону поки що не дала відповіді на пропозицію влади Кишинева і Брюсселя про надання регіону 60 млн євро на закупівлю природного газу за умови виконання низки "обов'язкових умов". Ця допомога залежить від заходів, що вживаються щодо основних свобод і прав людини в Придністровському регіоні. Тарифи на тепло, газ і електрику мають відповідати ринковим цінам, які будуть оплачуватися побутовими і промисловими споживачами, йшлося в заяві Єврокомісії.

Як повідомлялося, з 1 лютого відновилася подача газу в Придністровський регіон. Постачання газу з Молдови до Придністров'я здійснюють коштом гранту ЄС на 30 млн євро, з яких 20 млн євро виділено на закупівлю газу для лівобережжя, 10 млн євро - на закупівлю електроенергії для правобережжя на авторизованих торговельних майданчиках у Євросоюзі та Україні.

За рахунок коштів ЄС постачання газу в Придністров'я на основі погодженого з "Тираспольтрансгазом" графіка триватимуть до 10 лютого обсягом не більш ніж 3 млн куб. м на добу.

Повідомлялося також, що з 1 січня прокачування російського газу в Придністров'я припинилося після того, як Україна зупинила його транспортування через власну газотранспортну систему. На цьому тлі "Газпром" обмежив постачання через Молдову до нуля кубометрів на добу, посилаючись на наявність історичного боргу країни. З 10 грудня у Придністров'ї та з 16 грудня у правобережній Молдові діє режим надзвичайної ситуації в економіці. З 3 січня в Придністров'ї влада застосовувала віялові відключення електроенергії, які 1 лютого були припинені.