Інтерфакс-Україна
Економіка
13:44 06.02.2025

"Укренерго" спрямує понад 1 млрд грн домСЕС в найкоротші терміни після вступу в силу закону – глава компанії

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"Укренерго" спрямує понад 1 млрд грн домСЕС в найкоротші терміни після вступу в силу закону – глава компанії

НЕК "Укренерго" в найкоротші терміни спрямує на погашення боргів перед домашніми СЕС частину коштів з економії на диспетчеризації у 2023-2024 роках, як тільки набуде чинності відповідний закон, що дозволяє такі виплати, і вони перевищуватимуть 1 млрд грн, повідомив т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.

"Як тільки глава держави підпише закон (законопроєкт №9381 направлений на підпис президенту 17 січня – ЕР), я думаю, що ми максимально швидко зможемо зробити відповідні оплати. І це буде більше 1 млрд грн, оскільки загальна сума економії на диспетчеризації, з якої ми будемо виділяти ці кошти, точно перевищує 10 млрд грн", – сказав Брехт в бліцінтерв’ю Енергореформі.

Як повідомлялося, законопроєкт №9381 передбачає спрямування коштів, зекономлених "Укренерго" на диспетчеризації, на погашення її боргів на балансуючому ринку, перед промисловими ВДЕ та домашніми СЕС в пропорції 45/45/10%. Коли приймався закон, йшлося про 10 млрд грн, тобто домСЕС мали отримати 1 млрд грн.

В бліцінтерв’ю Енергореформі Брехт уточнив, що загальний обсяг економії складає 12-13 млрд грн: "Це приблизно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн – це у нас була економія тільки 2023 року, а ще є 2024 рік". Він зазначив, що детально економія буде зрозумілою після того, як регулятор НКРЕКП проведе планову перевірку "Укренерго", яку компанія просить зробити на початку березня, а не в травні або червні, "щоб ми мали змогу швидше використати відповідний ресурс і оплатити відповідні зобов'язання".

Глава "Укренерго" в бліцінтерв’ю підтвердив, що борги перед домСЕС накопичилися тому, що тариф компанії на передачу е/е на 2024 рік, з якого їм іде компенсація, був дефіцитним і не передбачав усього необхідного для виплат обсягу коштів. Брехт підкреслив, що на 2025 рік тариф збалансований, тож,  за його словами, принаймні, збільшення заборгованості – не передбачається".

Раніше НЕК також зазначала, що велика заборгованість постачальників універсальних послуг перед "Укренерго", яка більша, ніж компанії перед ними, теж призводить до затримок виплат домСЕС.

Теги: #укренерго #сес

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