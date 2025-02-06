У нас достатньо гарні шанси на залучення зовнішнього фінансування – т.в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт

Бліцінтерв’ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики Енергореформа з очільником НЕК "Укренерго" Олексієм Брехтом

Текст: Ніна Яворська



- Вас можна привітати з підключенням ОККО до енергосистеми установки зберігання енергії (УЗЕ) 20 МВт? Перший результат минулорічних аукціонів на нову балансуючу потужність.

- Так, справді, мене надзвичайно радує ця подія. Тим паче, що УЗЕ почала працювати більше, ніж за півроку раніше закінчення граничного терміну на підключення. Ба більше – в цілому реалізували такий проєкт фактично за кілька місяців. Взагалі, це перша УЗЕ такої потужності в енергосистемі, і я дуже сподіваюсь, що дедалі буде тільки більше. Всі умови для цього є, а енергосистема потребує таких об’єктів.



- Ви ще будете проводити аукціони на нову балансуючу потужність? У 2024 році, коли вони проводилися вперше, була заявлена потреба в 1 ГВт потужності для надання допоміжних послуг, а саме автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ), а за результатами аукціонів інвестори заявили потужність трохи більше 400 МВт.

- Такі аукціони проводити ми будемо, і цьогоріч будемо виставляти навіть трохи більше, ніж на 500 МВт. Ми провели відповідні зустрічі з потенційними інвесторами й навіть опитування. Ставили дуже прості запитання: чому ви не прийшли, і що треба було б зробити для того, щоб прийшли? Основна частина тих, хто планував брати участь в цьому аукціоні, говорили, що року недостатньо для того, щоб збудувати потужність (за умовами серпневого та грудневого аукціонів-2024, потужність мала бути введена в експлуатацію до жовтня 2025 та січня 2026 року, відповідно – ЕР).

Але ось ми маємо приклад, з якого починали розмову (підключення ОККО УЗЕ потужністю 20 МВт – ЕР), що можна збудувати менше, ніж за півроку після аукціону. Тому гадаю, ми проводитимемо аукціон саме з умовою, що об’єкт має бути запущений не більше, ніж через рік після нього. І я, принаймні, з розуміння аудиторії та їхнього прагнення, очікую, що ми на наступному аукціоні додаткових мінімум 300 МВт ще розподілимо.



- До 28 лютого триває прийом заявок на конкурс з будівництва нової генеруючої потужності загальним обсягом 700 МВт. Як ви бачите – є зацікавленість, активність інвесторів?

- Ми проводили буквально кілька тижнів тому загальну зустріч-нараду з потенційними учасниками. На ній було майже 100 представників різних компаній і організацій. Зацікавленість з боку інвесторів – надзвичайно велика. Але чи прийдуть вони на конкурс – будуть визначати прозорість, зрозумілі умови проведення і, власне, їхній інтерес. Ми все робимо для того, щоб було цікаво й корисно – прийти і забезпечити будівництво додаткових об'єктів генерації нашої країни.



- Розкажіть, будь ласка, про цей механізм компенсації витрат інвестора на будівництво генеруючого об’єкта, у чому, власне, й полягає суть конкурсу?

- Зараз механізм компенсації достатньо простий. Держава через тариф "Укренерго" на передачу упродовж 10 років після введення в експлуатацію нової генеруючої одиниці компенсує капітальні витрати інвестора. Ми говоримо про ті гроші, які були витрачені інвесторами саме на будівництво об'єкта. Зрозуміло, що це буде й умовою проведення конкурсу, тобто – фактично конкурс буде проводитися на вартість будівництва одиниці генеруючої потужності. І я дуже очікую, що за його результатами вартість за 1 МВт буде знижена.

Зі свого боку держава зацікавлена в нових потужностях, і це новий спосіб стимулювання їхнього будівництва, тим паче зараз – в умовах війни, коли інвестори не поспішають це робити, зі зрозумілих причин.



- Тариф "Укренерго" на передачу е/е доведеться переглядати вже в цьому році, аби закласти у нього витрати на компенсацію будівництва нових потужностей?

- На 2025 рік переглядати тариф на передачу у зв’язку з конкурсом не доведеться. Я думаю, що й на наступний – навряд чи. Тому що ми даємо до 2,5 років на будівництво відповідних об'єктів (за умовами конкурсу, строк введення генеруючої потужності в експлуатацію – до 31 грудня 2027 року – ЕР).

Це не проста історія, від слова "зовсім". Якщо ми говоримо про 1-1,5 МВт, то це приблизно півроку, а тут йдеться про набагато більші потужності. Збудувати об'єкт потужністю 40-50 МВт – це може бути й кілька років. Але в будь-якому випадку – нам доведеться шукати можливість і механізми покриття цих витрат. Іншого варіанту, крім тарифу на передачу, як це й передбачено законодавством, немає.



- Наскільки компанії вдається вирішувати боргові питання? Яка взагалі зараз ситуація з боргами?

- Насправді, ми за 2024 рік суттєво знизили заборгованість, порівняно з кінцем 2023 року. Тоді ми боргували "Гарантованому покупцю" майже 30 млрд грн. Зараз цей борг знизився до 22 млрд грн. На балансуючому ринку (БР) ми також скоротили заборгованість – зараз борг "Укренерго" на БР складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку перед компанією – більше 35 млрд грн.

Але у нас є додатковий інструмент погашення боргів, схожий на той, який ми застосовували в 2024 році, коли кошти, отримані за розподіл пропускної здатності міждержавних перетинів, ми пустили на погашення в пропорції 50/50 – за ПСО (по виробникам за зеленим тарифом – ЕР) та на БР. Зараз ухвалений закон (законопроєкт №9381, 17 січня направлений на підпис президенту – ЕР), відповідно до якого економія коштів від диспетчеризації також піде на погашення боргів на БР, перед "ГарПоком" та малими СЕС (у пропорції 45/45/10% – ЕР).



- Коли ухвалювали цей закон, йшлося про 10 млрд грн економії.

- Це приблизно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн – це у нас була економія тільки 2023 року, а ще є 2024 рік. Але щодо нього – детально економія буде зрозумілою після того, як регулятор проведе планову перевірку "Укренерго". Ми просимо це зробити на початку березня, а не в травні або червні, як було раніше. Саме для того, щоб ми мали змогу швидше використати відповідний ресурс і оплатити відповідні зобов'язання.



- Зорієнтуйте, будь ласка, щодо виплат малим СЕС. Борги, які почали масово виникати наприкінці 2024 року, компанія пояснювала тим, що вичерпала закладені на рік кошти в тарифі, а він був дефіцитний одразу. За оцінками народного депутата Андрія Жупанина, борг по дСЕС тоді склав 3 млрд грн.

- По-перше, так – закінчилися кошти, які були закладені в тарифі на 2024 рік. По-друге, закон ще не підписав президент. Як тільки глава держави підпише закон, я думаю, що ми максимально швидко зможемо зробити відповідні оплати. І це буде більше 1 млрд грн, оскільки загальна сума економії на диспетчеризації, з якої ми будемо виділяти ці кошти, точно перевищує 10 млрд грн. І не забуваймо, що на 2025 рік у нас тариф збалансований, тож, принаймні, збільшення заборгованості – не передбачається.

Але хочу звернути увагу, що в рамках того ж законопроєкту №9381 ухвалили ще одну важливу ініціативу – про захищеного споживача е/е, що покликана призвести до зменшення кількості тих, хто не платить за спожитий ресурс. Ця норма має припинити нарощення заборгованості, а в ідеалі – ще й почати закривати ту заборгованість, яка є. І ми будемо ці кошти використовувати на погашення своїх боргів.



- Які перспективи залучення зовнішнього фінансування найближчим часом? Працюєте над якимись проєктами?

- Ми говоримо дуже багато з Європейським інвестиційним банком, сьогодні буде зустріч з Європейським банком реконструкції та розвитку (розмова відбулася 4 лютого – ЕР). Моє враження з тих розмов, які вже відбулися, що у нас – достатньо гарні шанси на залучення зовнішнього фінансування, оскільки ми маємо великі потреби в інвестиціях для відбудови та захисту нашої мережі.

Також одним із основних пріоритетів є успішне завершення реструктуризації заборгованості по "зеленим облігаціям" випущених під державну гарантію (як повідомлялося, восени 2024 року "Укренерго" оголосила технічний дефолт, з 9 листопада тимчасово зупинивши здійснення платежів за борговими зобов'язаннями за випущеними 2021 року "зеленими" облігаціями сталого розвитку на $825 млн – ЕР).



- Що з конкурсом на голову правління "Укренерго"? Може, ви маєте інформацію, коли він буде оголошений?

- Конкурс на посаду голови правління "Укренерго" має бути оголошений цього тижня (розмова відбулася 4 лютого, конкурс оголошений 5 лютого – ЕР). Наскільки я знаю, минулого тижня Наглядова рада компанії узгодила вже профайл, тобто вимоги для кандидатів. Я їх ще не бачив. Відповідно, як побачу, тоді аналізуватиму, щоб зрозуміти – чи брати в ньому участь.