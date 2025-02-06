"Укрнафта" почала імпортувати німецький бензин з НПЗ у Гамбурзі

ПАТ "Укрнафта" у 2025 році почала імпортувати для власної мережі АЗК німецький бензин з нафтопереробного заводу Holborn Europa Raffinerie у Гамбурзі.

"Найбільша монобрендова мережа автозаправних комплексів UKRNAFTA розширює географію імпорту пального", - повідомили у пресрелізі компанії.

Як зазначили у товаристві, у 2024 р. на АЗК компанії можна було заправити бензин грецьких Hellenic Petroleum та Motor Oil Hellas, а також виробництва Плоцького (Польша) та Мажейкяйського (Литва) нафтопереробних заводів польської Orlen.

Дизельне пальне у 2024 р. "Укрнафта" імпортувала з 15 країн світу - зокрема, з Греції (Hellenic Petroleum та Motor Oil Hellas), Ізраїлю (Ashdod Refinery та Oil Refineries Limited), Італії (SARAS та Sarlux S.R.L. Refining), Нідерландів (BP Refinery Rotterdam), США (Marathon Petroleum Company), Швеції (Preem AB та St1 Refinery AB), Польщі (Orlen) та від інших виробників.

В 2023 р. товариство імпортувало пальне з США, Швеції, Польщі та Греції.

"Мережа UKRNAFTA пропонує своїм клієнтам найкращий вибір якісного пального Євро-5 включно з преміальним пальним Energy, що забезпечує найвищу продуктивність двигуна", - наголосили у пресрелізі.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 547 АЗК - 462 власними і 85 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

"Укрнафта" володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.