Інтерфакс-Україна
Економіка
17:48 05.02.2025

Сьогодні по енергетиці України летить все, що є в РФ, окрім ядерної зброї – глава Міненерго

2 хв читати
Сьогодні по енергетиці України летить все, що є в РФ, окрім ядерної зброї – глава Міненерго

 Під час масованих ударів по енергосистемі російські агресори застосовують всі види озброєння, яке у них є, окрім ядерного, а взагалі енергосистема переживає обстріли тієї чи іншої потужності мало не щодня, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні по енергетиці летить все, що у них є, окрім ядерної зброї", – сказав він під час зустрічі в Європейській бізнес-асоціації в середу.

За його словами, з 22 березня 2024 року, коли обстріли енергосистеми набули регулярного характеру у минулому році, кількість масованих атак вже досягла 15. Одними з найпотужніших були атаки 26 серпня 2024 року, коли загарбники використали 236 ракет та дронів одночасно, та 13 грудня, коли було випущено приблизно 300 повітряних цілей.

Він пояснив, що такі масовані обстріли відрізняються від щоденних по складності та кількості зброї, яку використовує РФ.

При цьому міністр наголосив, що економічної доцільності в масованих обстрілах немає, оскільки були удари, які обходилися, за підрахунками військових в $1,3 млрд.

"Ворог не рахує гроші. У 2022-2023 роках вони переважно використовували "шахеди", щоб знищити, наприклад, трансформатор. Порівнюючи вартість "шахіда" і трансформатора, можна зрозуміти, що це, очевидно, економічно обґрунтований удар. Сьогодні вартість удару, ось я згадав серпень 2024 року, це $1,3 млрд за один раз", – описав ситуацію очільник Міненерго.

Він також додав, що за минулий рік приблизно 1700 одиниць ракет та дронів було застосовано по енергетиці, тільки за час з 17 листопада по сьогодні – приблизно 950.

При цьому Галущенко підкреслив, що цілісність та стабільна робота енергосистеми забезпечується завдяки професіоналізму та відданості енергетиків, які вміють швидко відновлювати пошкодження, попри ризик для життя, якому піддаються, зокрема, коли лагодять обладнання під напругою та під тиском.

Відповідаючи на запитання щодо прогнозу на 2025 рік, глава Міненерго відзначив, що енергетика у будь-якому випадку встоїть і що з допомогою Збройних сил вдасться уникнути важких наслідків навіть від масованих ударів.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко у бліцінтервю агентству "Інтерфакс-Україна" 4 лютого зазначив, що російські обстріли суттєво впливають на український газовидобуток, але це носить тимчасовий характер, оскільки, за його словами, "ми знаємо, що з цим робити".

Інтерв’ю розміщене на сайті агентства за посиланням https://interfax.com.ua/news/interview/1045745.html

Теги: #галущенко #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 06.05.2025
Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

12:03 06.05.2025
"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

11:58 06.05.2025
Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

11:13 06.05.2025
Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

06:31 01.05.2025
Люксембург спрямовує EUR10 млн на енергетичну стійкість України – глава МЗС Беттель

Люксембург спрямовує EUR10 млн на енергетичну стійкість України – глава МЗС Беттель

14:15 29.04.2025
Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

12:53 29.04.2025
Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

10:10 29.04.2025
МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

09:52 29.04.2025
Член енергокомітету підтвердив призначення главою "Нафтогазу" керівника "дочірньої" "Укрнафти" Корецького

Член енергокомітету підтвердив призначення главою "Нафтогазу" керівника "дочірньої" "Укрнафти" Корецького

09:11 29.04.2025
В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

ОСТАННЄ

Україна за 4 міс. зменшила експорт ЗРС у тонах на 10% і на 21% у валюті

Ціни е/е для промисловості в першій декаді травня збільшилися проти квітня на 20% – ексміністерка енергетики

ICU спільно з "Уліс" створює інвестфонд нерухомості "Уліс.Ворохта" на 200 млн грн

До енергосистеми України 12 травня підключено один блок АЕС після ремонту – ексміністерка енергетики

Агропідприємства в 2025р. отримали 44,5 млрд грн за різними держпрограмами - Шмигаль

Україна може дуже швидко запровадити програму додавання 10% біоетанолу в бензини – директор А-95

Використання бензину з 5% біоетанолу поки обходиться без проблем, за винятком курйозних ситуацій – експерт

Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

Інвестори пролонгували фінансування облігацій KSG Agro на $1,5 млн

Dragon Capital прогнозує зростання ВВП України на 2,5% у разі продовження війни та 3,5-5,5% – за перемир’я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА