Україна бачить великий потенціал співпраці з США, зокрема, у можливості закупівлі у них LNG-газу

Величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, Київ бачить в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими ресурсами (природним газом - ІФ-У). Наприклад, величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи”, - сказав він на спільній пресконференції із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі у Києві у середу.

За словами Сибіги, цього газу буде достатньо у разі його закачування в українські сховища для ролі України як гаранта енергетичної безпеки в Європі.