Споживання е/е продовжує зростати внаслідок похолодання – "Укренерго"

Споживання електроенергії останніми днями продовжує зростати в умовах зниження середньодобової температури повітря на всій території України, повідомила НЕК "Укренерго" у середу.

"Сьогодні, 5 лютого, станом на 7:30 його рівень був на 2,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня", - зазначили в НАЕК.

Своєю чергою, у вівторок, 4 лютого, добовий максимум споживання, зафіксований вранці, був на 3,4% вищим, ніж максимум понеділка, 3 лютого.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - попередив системний оператор споживачів.

Водночас, за інформацією Міністерства енергетики України, минулої доби енергетики відновили живлення для 5310 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Наразі енергетики здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються.