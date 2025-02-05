Інтерфакс-Україна
Економіка
12:04 05.02.2025

Споживання е/е продовжує зростати внаслідок похолодання – "Укренерго"

1 хв читати
Споживання е/е продовжує зростати внаслідок похолодання – "Укренерго"

Споживання електроенергії останніми днями продовжує зростати в умовах зниження середньодобової температури повітря на всій території України, повідомила НЕК "Укренерго" у середу.

"Сьогодні, 5 лютого, станом на 7:30 його рівень був на 2,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня", - зазначили в НАЕК.

Своєю чергою, у вівторок, 4 лютого, добовий максимум споживання, зафіксований вранці, був на 3,4% вищим, ніж максимум понеділка, 3 лютого.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - попередив системний оператор споживачів.

Водночас, за інформацією Міністерства енергетики України, минулої доби енергетики відновили живлення для 5310 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Наразі енергетики здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються.

Теги: #похолодання #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 06.05.2025
Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

02:27 03.05.2025
На індонезійському острові Балі сталося масштабне відключення електроенергії - ЗМІ

На індонезійському острові Балі сталося масштабне відключення електроенергії - ЗМІ

14:59 01.05.2025
Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

19:01 28.04.2025
Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

15:45 28.04.2025
Відключення електроенергії зачепило частину Іспанії, Португалії та Франції

Відключення електроенергії зачепило частину Іспанії, Португалії та Франції

14:03 26.04.2025
В Україні похолодає, очікуються заморозки

В Україні похолодає, очікуються заморозки

11:18 26.04.2025
Нацбанк покращив оцінку дефіциту електроенергії на 2025–2027 рр.

Нацбанк покращив оцінку дефіциту електроенергії на 2025–2027 рр.

11:07 25.04.2025
"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

11:15 21.04.2025
Максимум споживання е/е у Великдень був на третину меншим попередньої неділі, продовжує спадати

Максимум споживання е/е у Великдень був на третину меншим попередньої неділі, продовжує спадати

11:47 18.04.2025
Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

ОСТАННЄ

Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

Інвестори пролонгували фінансування облігацій KSG Agro на $1,5 млн

Dragon Capital прогнозує зростання ВВП України на 2,5% у разі продовження війни та 3,5-5,5% – за перемир’я

На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

Дефіцит кадрів відчувають 39% агрокомпаній

Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Мінсільгосп США очікує зростання експорту пшениці з України у 2025/26МР

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА