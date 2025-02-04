Глава МАГАТЕ збирається вкотре відвідати окуповану росіянами ЗАЕС за першої нагоди

Генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має намір знову відвідати окуповану РФ Запорізьку АЕС 6 ГВт, щойно буде така можливість.

"Я поїду на Запорізьку АЕС так швидко, як тільки зможу. Як ви знаєте, це операція, яка потребує узгодженості з Україною та Росією, а також комплексного військового захисту, щоб провести її безпечно", – сказав він журналістам у Києві у вівторок після візиту на одну з енергетичних підстанцій.

Він зазначив, що був на ЗАЕС 5 разів, і має намір продовжувати свої візити.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи отримують експерти МАГАТЕ доступ до об’єктів ЗАЕС, Гроссі сказав, що коли з цим виникають проблеми, МАГАТЕ працює над їхнім вирішенням.

"Якщо в той чи інший момент виникає обмеження, ми намагаємося обговорити та отримати потрібний доступ. Тож я думаю, що хоча наша присутність (на ЗАЕС – ЕР) не завжди ідеальна, ми бачимо важливі речі, які нам потрібно бачити", – запевнив гендиреткор МАГАТЕ.

"Важливо, я думаю, що ми продовжуємо цю діяльність", – наголосив він.

Як повідомлялося, у вівторок, 4 лютого, відбувається 11 з початку повномасштабної агресії Росії візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі в Україну. Напередодні він повідомив, що в рамках візиту відвідає ПС "Київська" 750кВ, яку назвав критично важливою для ядерної енергетики України.

На брифінгу після візиту він заявив, що вже цього тижня має відвідати Москву, бо необхідно "підтримував канали зв’язку постійними".

Візит в Україну передбачає зустріч Гроссі з її президентом Володимиром Зеленським, на якому, в тому числі, планується обговорити добудову ХАЕС-3,4.

Сам Гроссі назвав це рішення внутрішнім питанням України.