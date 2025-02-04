Інтерфакс-Україна
Економіка
18:09 04.02.2025

Глава МАГАТЕ збирається вкотре відвідати окуповану росіянами ЗАЕС за першої нагоди

2 хв читати
Глава МАГАТЕ збирається вкотре відвідати окуповану росіянами ЗАЕС за першої нагоди

Генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має намір знову відвідати окуповану РФ Запорізьку АЕС 6 ГВт, щойно буде така можливість.

"Я поїду на Запорізьку АЕС так швидко, як тільки зможу. Як ви знаєте, це операція, яка потребує узгодженості з Україною та Росією, а також комплексного військового захисту, щоб провести її безпечно", – сказав він журналістам у Києві у вівторок після візиту на одну з енергетичних підстанцій.

Він зазначив, що був на ЗАЕС 5 разів, і має намір продовжувати свої візити.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи отримують експерти МАГАТЕ доступ до об’єктів ЗАЕС, Гроссі сказав, що коли з цим виникають проблеми, МАГАТЕ працює над їхнім вирішенням.

"Якщо в той чи інший момент виникає обмеження, ми намагаємося обговорити та отримати потрібний доступ. Тож я думаю, що хоча наша присутність (на ЗАЕС – ЕР) не завжди ідеальна, ми бачимо важливі речі, які нам потрібно бачити", – запевнив гендиреткор МАГАТЕ.

"Важливо, я думаю, що ми продовжуємо цю діяльність", – наголосив він.

Як повідомлялося, у вівторок, 4 лютого, відбувається 11 з початку повномасштабної агресії Росії візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі в Україну. Напередодні він повідомив, що в рамках візиту відвідає ПС "Київська" 750кВ, яку назвав критично важливою для ядерної енергетики України.

На брифінгу після візиту він заявив, що вже цього тижня має відвідати Москву, бо необхідно "підтримував канали зв’язку постійними".

Візит в Україну передбачає зустріч Гроссі з її президентом Володимиром Зеленським, на якому, в тому числі, планується обговорити добудову ХАЕС-3,4.

Сам Гроссі назвав це рішення внутрішнім питанням України.

Теги: #магате #гроссі #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 09.05.2025
НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

19:28 09.05.2025
МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

15:51 07.05.2025
ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

11:58 06.05.2025
Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

11:26 01.05.2025
МАГАТЕ фіксує продовження бойової активності поблизу українських АЕС за останній тиждень

МАГАТЕ фіксує продовження бойової активності поблизу українських АЕС за останній тиждень

11:11 01.05.2025
Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

19:53 30.04.2025
Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

10:10 29.04.2025
МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

19:46 28.04.2025
МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

15:10 25.04.2025
У полоні РФ перебуває щонайменше 30 працівників окупованої ЗАЕС та жителів Енергодара – "Енергоатом"

У полоні РФ перебуває щонайменше 30 працівників окупованої ЗАЕС та жителів Енергодара – "Енергоатом"

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

ОСТАННЄ

Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Експорт зерна із початку 2024/25 МР досяг 36,4 млн тонн - Мінагрополітики

Інтерпайп зібрав представників 26 компаній-клієнтів на оз.Гарда в Італії для зміцнення стосунків

Українським морським коридором експортовано близько 76 млн тонн зерна

Уряд виплатив українцям кешбек за березень

Правекс Банк виграв справу щодо понад $3 млн у спорі з клієнтом банківського сейфа

МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

Група компаній ОККО спрямує дивіденди "Галнафтогазу" на нові проєкти в енергетиці та агро

Голова наглядової ради УЗ закликав Maersk, CMA CGM, MSC та AmCham припинити блокування індексації тарифів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА