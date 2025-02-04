Інтерфакс-Україна
Економіка
15:58 04.02.2025

Потенціал зростання "нацкешбеку" поступово вичерпується - Гетманцев

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Потенціал зростання "нацкешбеку" поступово вичерпується - Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.

"Скоріш за все, "потенціал зростання" поступово вичерпується (якщо ще не вичерпався), і далі загальні щомісячні суми крутитимуться біля нині досягнутих позначок, а виплати на одну людину – на рівні 100 грн", - написав він в Телеграм-каналі у вівторок.

Січневе зниження обсягу накопичених коштів в межах держпрограми Гетманцев пояснив сповільненням темпів покупок товарів, адже в грудні українці купували не лише їжу, а й подарунки на свята, тоді як січень був звичайним робочим місяцем.

Він додав, що про середній розмір виплати одному учаснику програми вже два місяці не згадується, однак можна простежити динаміку.

"У листопаді 2024 року, поділивши 232 млн грн перерахованих у вигляді кешбеку коштів на 2 млн отримувачів, маємо середню виплату 116 грн; у грудні 2024 року 436 млн грн потрібно вже поділити на 4,5 млн учасників програми, а у січні 2025 року - 414 млн грн на понад 5 мільйонів", - наголосив голова комітету.

Гетманцев нагадав, що автори програми ставили на меті виплачувати щокварталу 3 млрд грн, тобто 12 млрд грн на рік, які мали через купівлю споживачами певної категорії товарів повернутися в економіку та підтримати вітчизняних виробників і надавачів послуг.

Проте голова комітету вагається, чи стануть стимулом для економіки накопичені за п’ять місяців майже 1,3 млрд грн, з яких реально виплачено 388,4 млн грн, які вже мали можливість повернутися окремим категоріям виробників (а накопичене за грудень-січень стане доступним лише наприкінці лютого і витрачатиметься переважно у березні).

Він також зауважив, що показовою є реакція виробників - темпи приєднання нових учасників та товарів до програми майже зупинилася. В середині листопада в програмі брали участь 1586 виробників (324 тис. товарів), в кінці грудня 2024р. - 1665 виробників (360 тис. товарів). Станом на початок лютого кількість учасників програми перевищує 1700 виробників (365 тис. товарів).

Як повідомлялося, 11 жовтня перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Мінекономіки завершило бета-тестування програми "Національний кешбек" і вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, військові облігації. А також можна задонати їх ЗСУ.

3 лютого на сайті міністерства була опублікована інформація щодо зменшення у січні-цього року обсягу накопичених коштів в рамках програми - на 22 млн грн, або 5%, до 414 млн грн.

 

Теги: #гетманцев #нацкешбек

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