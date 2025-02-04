Інтерфакс-Україна
Економіка
15:35 04.02.2025

Бізнес-асоціації України закликають владу переглянути процес впровадження SAF-T UA

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Бізнес-асоціації України закликають владу переглянути процес впровадження SAF-T UA

Провідні бізнес-асоціації України, серед яких - Європейська бізнес асоціація (EBA), Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI), звернулися до державної влади із закликом переглянути процес впровадження електронного формату подання розгорнутої інформації для податкового аудиту (SAF-T UA).

"Наразі формат SAF-T UA призначено для автоматизації обміну податковими даними між компаніями – великими платниками податків, та органами державної влади, що дасть змогу покращити контроль та ефективність адміністрування податків. Уже сьогодні великі платники податків зобов’язані надавати файли за цим стандартом на запит податкових органів під час перевірок, і у парламенті вже розглядаються законодавчі зміни, що мають на меті закріпити SAF-T UA як формат регулярної обов’язкової звітності", - зазначається на сайті ЄБА у вівторок.

Згідно з повідомленням, у спільному листі представники бізнес-спільноти наголосили на важливості прозорого та поетапного впровадження цього стандарту, який є частиною цифрової трансформації податкової звітності в Україні. Вони також звернули увагу на необхідности доопрацювати окремі технічні аспекти формату SAF-T UA, щоб забезпечити його ефективне використання та знизити навантаження на бізнес.

Наголошується, що банківський сектор, враховуючи свою специфіку, стикається з додатковими труднощами у впровадженні SAF-T UA. Вимоги щодо податкової звітності банків значно відрізняються від аналогічних вимог в інших галузях.

"Банки оперують великими масивами фінансових даних, які підпадають під спеціальні регуляторні стандарти і радикально відрізняються від даних в облікових системах підприємств інших секторів економіки. Це значно ускладнює адаптацію до єдиного формату SAF-T UA, розробленого з думкою переважно про діяльність з виробництва товарів та надання послуг нефінансового характеру, та потребує значних ресурсів для узгодження із чинним банківським регулюванням", - пояснюють в організаціях.

Як акцентується в заяві, крім того, відсутність чітких роз’яснень стосовно рівня деталізації фінансової інформації може спричинити правову невизначеність та ризики порушення банківської таємниці.

Бізнес-асоціації закликають відповідальні органи державної влади врахувати ці особливості та розробити гнучкі механізми звітування для банківського сектору.

Крім того, організації висунули низку пропозицій щодо впровадження SAF-T UA. Зокрема, пропонуеться надавати детальні роз’яснення щодо вимог формату та обсягу даних, визначати чіткі строки та механізми для поступового запровадження та адаптації стандарту з метою уникнення надмірного навантаження і тиску на бізнес, у тому числі внесення відповідних змін до законодавства, а також проводити належне тестування у співпраці з бізнес-спільнотою.

"Бізнес-спільнота очікує на конструктивний діалог та готова сприяти розробці ефективного механізму запровадження SAF-T UA в Україні", - резюмується в заяві.

 

Теги: #бізнес #податки #єба

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