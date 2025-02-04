Інтерфакс-Україна
Економіка
14:10 04.02.2025

Офіційний курс гривні в понеділок ослабився на 7 коп.

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Офіційний курс гривні в понеділок ослабився на 7 коп.

Національний банк України (НБУ) після підвищення в п’ятницю офіційного курсу гривні до долара США на 10 коп., знизив його за підсумками торгів у понеділок на 7 коп. - до 41,7908 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

"На валютному ринку України спостерігається стабілізація курсу гривні після традиційного сезонного зростання попиту на валюту в грудні", - констатували аналітики оператора ринку обміну валют "КИТ Group" у другому січневому огляді валютного ринку.

НБУ встановив довідковий курс на 12:00 понеділка на рівні 41,7806 грн/$1 проти 41,7592 грн/$1 у п’ятницю.

На готівковому ринку курс долара сьогодні зберігся на відмітці 41,90 грн/$1 при купівлі, але зріс на 3 коп. при продажу - до 41,93 грн/$1.

"Очікується, що курс гривні до долара може увійти в діапазон 41,5-42 грн/$1 найближчими тижнями", - прогнозують аналітики "КИТ Group".

За їхніми словами, основним драйвером курсових коливань залишається попит на валюту з боку бізнесу та населення.

Офіційний курс гривні, імовірно, знизиться до позначки 44 грн/$1 протягом першого півріччя поточного року, припускають аналітики.

Як повідомлялося, НБУ скоротив чисті інтервенції на міжбанку минулого тижня на 23,8%, чи на $179,9 млн - до $576,3 млн.

Кабінет міністрів заклав середньорічний показник офіційного курсу гривні до долара США в державному бюджеті 2025 року на рівні 45 грн/$1.

У бюджет-2024 уряд закладав середньорічний показник 40,7 грн/$1, а на кінець року - 42,1 грн/$1. Гривня упродовж минулого року за офіційним курсом ослабла на 10,6%, або на 4,02 грн - до 42,0390 грн/$1.

Міжнародні резерви України в грудні 2024 року зросли на $3,863 млрд, або на 9,7%, і станом на 1 січня 2025 року, за попередніми даними, становили $43,788 млрд, тоді як чисті міжнародні резерви (ЧМР) збільшилися на $3,153 млрд, або на 12,2%, - до $29,094 млрд.

Теги: #кит_group #нбу #курс

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