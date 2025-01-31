Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – січень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, ключові фактори впливу та імовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації

На валютному ринку України спостерігається стабілізація курсу гривні після традиційного сезонного зростання попиту на валюту в грудні. Станом на кінець січня курс долара США на готівковому ринку відкотився після пікових значень середини місяця до рівня 41,8–42,3 грн/$, а курс євро продовжив зростання до 43,57–44,32 грн/€. Це загалом у межах нашого попереднього прогнозу, хоча подекуди фіксувались більш високі курси, які не стали відображенням загальноринкового тренда.

Підвищення облікової ставки НБУ до 14,5% сигналізує про спроби регулятора стримати інфляційні та девальваційні очікування бізнесу та населення. Хоча одночасно НБУ переглянув власний прогноз інфляції у бік підвищення до 8,4%, що може нівелювати його стабілізуючі заходи.

Важливим фактором стабільності ринку залишається рекордний обсяг завезення банками готівкової валюти. У грудні банки ввезли 1,58 млрд доларів, що дозволило задовольнити високий попит і знизити ризик спекулятивного тиску на курс. Загалом за 2024 рік завезено 15,9 млрд доларів, що свідчить про високий рівень доларизації української економіки та заощаджень населення і бізнес-суб’єктів.

Стале поглиблення доларизації та загалом валютизації економіки свідчить про низький рівень довіри економічних агентів до заяв про валютну стабільність. Хоча водночас відсутні чинники, які створили б помітні перекоси на валютному ринку чи ажіотаж, що здатен порушити рівновагу.

Зовнішній контекст також відіграє важливу роль і при цьому зберігає високу динаміку — регулярно надходять повідомлення, які можуть помітно впливати на співвідношення ключових валют, отже, і на їхню динаміку на українському ринку. З останніх найбільш помітних подій:

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів , що вплине на привабливість євро для інвесторів.

, що вплине на привабливість євро для інвесторів. Стагнація економіки єврозони залишається важливим драйвером послаблення євро.

залишається важливим драйвером послаблення євро. Федеральна резервна система США (ФРС) поки що утримує жорстку монетарну політику , що підтримує позиції долара.

, що підтримує позиції долара. Потенційні «курсові війни» між США та ЄС можуть вплинути на глобальні валютні ринки.

Прогноз курсу долара

Короткостроковий прогноз

Очікується, що курс гривні до долара має можливість увійти в діапазон 41,5–42 грн/$ найближчими тижнями. Попит на валюту з боку бізнесу та населення залишається основним драйвером курсових коливань. Фактором стримування виступають стабільно високі валютні резерви НБУ, які дозволяють йому оперативно керувати ситуацією на ринку.

Поточний спред між курсами купівлі та продажу долара становить 0,45 грн, що свідчить про стабільність валютного ринку. Зміни цього показника можуть сигналізувати про зміни у балансі попиту та пропозиції.

Середньостроковий прогноз

Протягом першого півріччя 2025 року імовірний поступовий рух курсу до 44 грн/$.

Ризик для гривні зросте, якщо населення продовжить активно скуповувати валюту на тлі високих девальваційних очікувань.

зросте, якщо населення продовжить активно скуповувати валюту на тлі високих девальваційних очікувань. Можливе рішення ФРС щодо ставок у другому кварталі 2025 року матиме безпосередній вплив на курс долара.

Прогноз курсу євро

Короткостроковий прогноз

З високою імовірністю курс євро прямуватиме до позначки 43,8–44,8 грн/€.

Зниження ставки ЄЦБ до 2,75% робить євро менш привабливим для інвесторів.

робить євро менш привабливим для інвесторів. Стабільний середній спред між купівлею та продажем євро на рівні 0,525 грн свідчить про відсутність передумов для різких змін курсу цієї валюти.

Середньостроковий прогноз

Подальше послаблення євро є можливим у разі:

Поглиблення стагнації єврозони через слабку економічну активність.

через слабку економічну активність. Подальшого зниження ставок ЄЦБ, що зробить євро менш конкурентним щодо долара.

Якщо ЄЦБ продовжить політику плавного пом’якшення, курс гривні до євро може залишатися стабільнішим, ніж до долара.

Основні фактори впливу на валютний ринок

Монетарна політика НБУ – підвищення облікової ставки впливає на ліквідність і стримує інфляцію. Попит на валюту – населення та бізнес продовжують скуповувати валюту, що є головним внутрішнім драйвером девальвації та ключовим фактором тиску на курс гривні.

Ексклюзив від команди аналітиків КИТ Group для отримувачів наших розсилок: як змінюється тяжіння українців до різних валют.

Як один із найбільших операторів валютного ринку КИТ Group представляє власний зріз частки операцій у різних валютах, які ми спостерігали у своїй мережі з покриттям приблизно 30 великих міст України, де працює майже сто пунктів обміну валют.

Наводимо порівняння відсоткової частки операцій у ПОВ КИТ Group із різними валютами.

Валюта 2023, % 2024, % USD 78,71 74,07 EUR 20,8 25,15 PLN 0,36 0,56 GBP 0,08 0,15 CHF 0,03 0,04 Інші 0,02 0,03

Тепер зробимо короткий аналіз наявних даних, які можна вважати репрезентативними:

Зниження частки долара (USD) з 78,71% до 74,07%. Попри все долар США залишається домінуючою валютою операцій, але його частка зменшилася, що може свідчити про посилення ролі євро й інших валют на валютному ринку. Зростання частки євро (EUR) з 20,80% до 25,15%. Спостерігається збільшення використання євро, що може бути наслідком великої еміграції економічно активних українців до країн єврозони, активнішої зовнішньої торгівлі з країнами ЄС, зміни платіжних переваг бізнесу або диверсифікації заощаджень населення. Відчутне зростання польського злотого (PLN) з 0,36% до 0,56%. Це може бути пов’язано з активністю трудових мігрантів, поглибленням ділових зв’язків між країнами та зростанням фінансових потоків між Україною та Польщею. Збільшення операцій з британським фунтом (GBP) з 0,08% до 0,15%. Ймовірно, зростає зацікавленість у британських активах або збільшується частка транскордонних розрахунків українців і деяких економічних агентів із Великою Британією. Швейцарський франк (CHF) зріс незначно – з 0,03% до 0,04%, що вказує на стабільно низький попит на цю валюту в українському фінансовому сегменті. Частка інших валют (серед яких ми найчастіше фіксуємо форинт, чеську крону, румунські та молдовські леї) зросла з 0,02% до 0,03%, що свідчить про незначне розширення використання альтернативних валют у розрахунках чи транскордонних операціях.

Загальний висновок

Долар США утримує лідерство, але його частка зменшується, тоді як євро та польський злотий стають популярнішими. Це може свідчити про переорієнтацію фінансових потоків на ЄС, а також про спроби бізнесу та населення диверсифікувати валютні операції.

Цей матеріал підготовлений аналітиками компанії та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Флагманський напрямок діяльності компанії – обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.