Інтерфакс-Україна
Економіка
20:25 31.01.2025

Нацбанк оцінює ймовірність швидшого закінчення активних бойових дій нижче 15%

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Нацбанк оцінює ймовірність швидшого закінчення активних бойових дій нижче 15%

Національний банк України у оновленому Інфляційному звіті додав до карти ризиків, які позитивно та сильно можуть вплинути на його макропрогноз, фактор швидшого закінчення активних бойових дій, але оцінив його ймовірність нижче 15%.

"Воєнні ризики для України зберігаються на тлі геополітичної напруженості у світі. Водночас є ймовірність того, що зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на досягнення домовленостей щодо справедливого та тривалого миру для України реалізуються в близькій перспективі", – сказано в опублікованому на сайті НБУ документі.

Згідно із ним, карта поповнилася ще двома позитивними ризиками: посиленням фінансової підтримки партнерів (у тексті згадується про можливість використання основної суми знерухомлених російських активів) та пришвидшенням євроінтеграційних процесів.

Нацбанк уточнив, що таке посилення зовнішньої підтримки матиме сильний вплив та ймовірність його середня – від 15% до 25%, тоді як пришвидшення євроінтеграції має ймовірність до 15% та помірно впливатиме на макропрогноз.

Щодо двох інших низько ймовірних позитивних ризиків – швидкого відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та швидкої реалізації масштабного плану відбудови України – то вони залишилися незмінними в оновленому огляді.

Нацбанк також зберіг три ключові негативні ризики прогнозу (із сильним впливом і високою ймовірністю 25-50%): ескалація бойових дій, подальші руйнування виробничих потужностей; більші бюджетні потреби та більший дефіцит е/е через подальші пошкодження енергетичної інфраструктури.

НБУ також збільшив оцінку ймовірності посилення геополітичної поляризації країн і, відповідно, фрагментації світової торгівлі з середньої до високої, але зменшив до середньої ймовірність підвищення податків.

"Баланс ризиків базового прогнозу зміщений у бік посилення цінового тиску в короткостроковій перспективі", – вказав також центробанк.

В оновленому звіті НБУ оцінив зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2024 року проти аналогічного періоду минулого року в 2,1%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 2,4%.

"Вагомим чинником слабкої економічної активності в другому півріччі 2024 року став дефіцит е/е, спричинений руйнуванням енергетичної інфраструктури, зокрема маневрової генерації через нові обстріли рф. Значний дефіцит е/е спостерігався в липні, листопаді та грудні. Помітно погіршилася й безпекова ситуація, особливо наприкінці року", – зазначив Національний банк в оприлюдненому на його сайті Інфляційному звіті.

Він уточнив, що суттєво зросла кількість повітряних тривог і обстрілів, насамперед у низці прифронтових регіонів, були втрачені окремі виробничі потужності.

"В результаті ділові очікування та виробнича активність послабилися в низці галузей, зокрема в енергетиці, добувній промисловості та металургії", – підсумував Нацбанк, який в листопаді оцінював зростання ВВП в третьому кварталі 2024 року в 4%, тоді як фактично воно виявилося вдвічі меншим.

НБУ зазначив, що такий перегляд оцінки економічної динаміки у другому півріччі призвів до зменшення оцінки зростання ВВП 2024 року з 4% до 3,4%, хоча ще в листопаді він навпаки був покращений з 3,7% до 4%.

Щодо 2025 року, то Нацбанк погіршив прогноз зростання на I квартал з 2,3% до 2,0%, на II квартал - з 3,4% до 3,0%, на третій – с 4,6% до 4,2% і на четвертий – з 6,3% до 4,7%.

У результаті загалом на цей рік прогноз зростання ВВП зменшено з 4,3% до 3,6%, хоча завдяки значно більшій інфляції в номінальному вираженні його підвищено на 120 млрд грн – до 8,84 трлн грн, тоді як на 2024 рік оцінку номінального ВВП було підвищено на 90 млрд грн - до 7,72 трлн грн.

"Зростанню ВВП сприятимуть інвестиції у відбудову енергетичних потужностей, м’яка фіскальна політика, пожвавлення внутрішнього попиту на тлі зростання заробітних плат, а також нарощування виробництва продовольства завдяки збільшенню врожаїв", – пояснив НБУ.

В той же час він вказав на обмеженість виробничих потужностей, слабкі ділові очікування, подальші міграційні процеси й повільну нормалізацію економічних умов, які стримуватимуть відновлення на прогнозному горизонті.

"Очікувані темпи зростання ВВП було знижено порівняно з жовтневим прогнозом НБУ через втрату чи зупинку виробничих потужностей наприкінці 2024 року, у тому числі в Покровську (з видобутку коксівного вугілля – ІФ-У), повільне зростання зовнішнього попиту, міцніший РЕОК гривні", – додав Нацбанк.

"Баланс ризиків базового прогнозу зміщено у бік посилення цінового тиску", - зазначив НБУ.

Як повідомлялося, ВВП України, за даними Держстату, у 2023 році зріс на 5,5% після спаду на 28,8% у 2022 році, зокрема в четвертому кварталі 2023 року зростання становило 4,7%. У першому кварталі 2024 року Держстат оцінив зростання ВВП у 6,5%, у другому - у 3,7%, у третьому – у 2%.

 

Теги: #ввп #прогноз #нбу

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