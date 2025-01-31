Інтерфакс-Україна
Економіка
12:29 31.01.2025

Перемогти країну-агресора на світових ринках можна якісною українською агропродукцією – заступниця міністра агрополітики

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Перемогти країну-агресора на світових ринках можна якісною українською агропродукцією – заступниця міністра агрополітики

Українські аграрії мають не демпінгувати на зовнішніх ринках, а вигравати світову конкуренцію, демонструючи якість української агропродукції, це дозволить Україні перемогти країну-агресора в економічному аспекті, зазначила заступник міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко.

"Країна-агресор зараз для нас є серйозним конкурентом (на зовнішніх аграрних ринках – ІФ-У). Але давайте будемо дивитися більш прагматично. Три роки війни нас навчили адаптуватися. І саме завдяки цьому ми спробуємо економічно виграти", - сказала вона на Grain Storage Forum у Києві в п'ятницю.

Оксана Осьмачко навела приклад із закупівлею зерна Єгиптом у сезоні-2024/2025.

За її інформацією, у жовтні 2024 року зернова асоціація РФ вийшла на світовий ринок із відкритим комюніке і повідомила, що відмовляється від співпраці з посередниками і підпише з 11 країнами Африки прямі контракти. Це дозволило РФ демпінгувати та укласти мільярдний контракт. Згодом країна-агресор поставила по цьому контракту зерно в Єгипет украй низької якості. Єгипет зберігає придбану продукцію на елеваторах. Згідно єгипетських законів, в держрезерві має бути певна кількість зерна, що гарантує продовольчу безпеку громадян. Єгипет висловив невдоволення постачальнику. Наразі держава опиналася у скрутній ситуації, коли має вичистити елеватори від зіпсованої продукції і забезпечити населення продукцією.

Осьмачко повідомила, що міністр агрополітики України Віталій Коваль у п`ятницю вилітає з офіційним візитом до Єгипту. Його мета - переговори щодо термінів розрахунків Єгипту за поставлене зерно, які наразі становлять 270 днів. Вона зауважила, що українські аграрії не можуть собі дозволити не лише наднизькі, демпінгові ціни на зерно, а й мають власні правила гри, згідно яких звітують перед державою про повернення валютної виручки.

"Зараз ми ведемо перемовини з єгипетською стороною. Наш міністр сьогодні з делегацією виїжджає в Єгипет, щоб використати отакий от політичний момент, коли попробували, спробували, отримали партію, а тепер не знають, що з тим робити, кошти треба сплатити. (…) Тому я наших зерновиків хочу закликати до того, що ми все одно маємо виступати єдиним фронтом і свою лінію гнути. Усе тимчасово. (…) Але такі випадки, вони будуть і далі відкриватися і проявлятися", - зазначила замміністра.

Осьмачко нагадала, що Україна на полях конференції аграрних міністрів у Берліні в січні 2025 року підписалаз Литвою та Великобританією меморандум Grain Verification Scheme (GVS) щодо відстежування експорту РФ зерна з окупованих українських територій. Згідно домовленостей, Литва буде проводити у портах Клайпеди верифікацію відвантаження зернових вантажів, які йдуть з російських територій. Україна вже передала литовській стороні зразки українського зерна, які раніше вирощувалися на окупованих територіях для подальшого порівняння російських зернових вантажів. Всі випадки торгівлі зерном із українських земель будуть фіксуватися як прецедент.

"Ми ведемо активну роботу для того, щоб до цього меморандуму доєдналися інші країни. Це складно, але ми над цим працюємо. Маємо розуміти, що час все одно розставляє поступово все на свої місця", - резюмувала Осьмачко і закликала всіх активно працювати і боротися за світові ринки якістю виробленої в Україні продукції.

Теги: #grain_storage_forum #агропродукція

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