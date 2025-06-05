Єврокомісія оприлюднила обсяги квот на українську агропродукцію після завершення дії автономних торговельних заходів

Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Згідно із документом, що оприлюднений на сайті Європейського Союзу, Україна зможе поставити на ринок ЄС в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 місяців року (7/12) пшеницю, борошно й меслин - 583,33 тис. тонн, кукурудзу – 379,167 тис. тонн, ячмень – 204,167 тис. тонн.

Обмеження стосуватимуться і м`яса птиці, яких дозволено поставити 52,511 тис. тонн, які в свою чергу розділені таким чином: 4/7 кількості за період 6 червня по 30 вересня та 3/7 від кількості за період з 1 жовтня по 31 грудня. Аналогічний сценарій поставок продукції передбачено для яловичини, експорт якої обмежено 7 тис. тонн, та яєць, обсяг поставки яких має становити 3500 тонн.

Молока і вершків дозволено поставити на ринок ЄС до 31 грудня 2025 року 5833 тонн, сухого молока – 2917 тонн, вершкового масла – 1750 тонн.

Формула "7/12" передбачає розрахунок квот пропорційно до періоду з червня по грудень (7 з 12 місяців року), що відповідає терміну дії нинішнього регламенту. Саме вона визначає фактичні межі безмитного експорту на другу половину 2025 року.

Рішення ухвалене у межах загального пакету тимчасових автономних торговельних заходів ЄС для підтримки українського агросектору. Водночас воно також враховує запроваджені Європейською комісією захисні механізми для європейських фермерів.

Перші автономні торговельні заходи (ATM) набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль 27 травня під час виступу у Раді з сільського господарства та рибальства (AGRIFISH) у Брюсселі наголосив, що сільське господарство із початку війни становить 70% ВВП країни. Відтак повернення до довоєнних тарифних квот з ЄС обернеться втратами у розмірі від EUR2,8 млрд до EUR3,5 млрд для України у 2025 році.