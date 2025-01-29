Торговим посланником Великої Британії в Україні стане Собел

Торговим посланником Великої Британії в Україні призначено Алекса Собела, повідомило посольство Великої Британії в Україні.

"Алекс Собел, член британського парламенту, оголошений торговим посланником в Україні. Він зосередиться на визначенні торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Великої Британії як привабливого місця для інвестицій",- повідомило посольство в соціальній мережі Х в середу.

Собел член парламенту Великої Британії з 2024р. , лейборист.