Інтерфакс-Україна
Економіка
19:34 29.01.2025

Торговим посланником Великої Британії в Україні стане Собел

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Торговим посланником Великої Британії в Україні стане Собел

Торговим посланником Великої Британії в Україні призначено Алекса Собела, повідомило посольство Великої Британії в Україні.

"Алекс Собел, член британського парламенту, оголошений торговим посланником в Україні. Він зосередиться на визначенні торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Великої Британії як привабливого місця для інвестицій",- повідомило посольство в соціальній мережі Х в середу.

Собел член парламенту Великої Британії з 2024р. , лейборист.

 

Теги: #торговий_посланник #собел #британія

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