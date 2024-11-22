Економіка

10:53 22.11.2024

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку

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Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це дуже важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни. Дякуємо Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни і нашого народу", - написав Шмигаль у соціальній мережі Х.

Окремо прем'єр подякував керівництву Світового банку за непохитну підтримку України.

Теги: #світовий_банк #peace

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