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19:00 19.06.2024

Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

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У середу, 19 червня, Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.

Як відомо, зустріч лідерів Групи Семи відбулася в Італії 13-15 червня, а Саміт Миру пройшов 15-16 червня в Швейцарії. У центрі уваги публічної дискусії КБФ будуть рішення, прийняті на обох міжнародних заходах, а також практичні кроки для зміцнення світової солідарності з Україною і подолання російської агресії.

На запрошення Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка учасниками розмови, зокрема, стануть Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, Посол Канади Наталка Цмоць, Посол Франції Гаель Весьєр, Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова та інші дипломати і політики. Модератор події – директор КБФ Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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Пряма трансляція розпочнеться 19 червня, о 19:00, на ресурсах КБФ і наших медіапартнерів:

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YouTube Арсенія Яценюка   
Facebook Арсенія Яценюка

Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Медіацентр Україна, Главком, Український кризовий медіацентр, Ukraine World, «День», Armiya'UA. 

Теги: #саміт_групи_семи #g7 #яценюк #мир #кбф #самміт #відкрий_україну

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