Український Червоний Хрест заявляє про свою рішучість у боротьбі з корупцією та іншими порушеннями корпоративних норм

Український Червоний Хрест рішуче налаштований на боротьбу з корупцією та іншими порушеннями корпоративних норм, заявила голова Київської міської організації Українського Червоного Хреста Тетяна Гоєнко під час брифінг у пресцентрі ІА “Інтерфакс-Україна” у п’ятницю. Організація наголошує на своїх високих стандартах надання гуманітарної допомоги та підтримки громади, підкреслюючи нульову толерантність до будь-яких маніпуляцій та корупційних дій.

За її словами, після отримання інформації про можливі неправомірні дії екс-голови Печерської районної організації Українського Червоного Хреста, організація провела внутрішнє розслідування, що підтвердило факти порушень. В результаті, екс-голова була відсторонена від посади та пізніше звільнена.

На основі отриманих доказів Український Червоний Хрест звернувся до правоохоронних органів, і зараз триває досудове розслідування. Для забезпечення прозорості та відкритості, деталі розслідування залишаються конфіденційними.

Організація також активно співпрацює з правоохоронними органами, підкреслюючи свою готовність забезпечувати безпеку та добробут громади. “У цей непростий час Український Червоний Хрест підтримує принципи чесності та відкритості, надаючи можливість громадянам повідомляти про будь-які порушення через Лінію добропорядності”, - додала Тетяна Гоєнко.

Лінія добропорядності дозволяє у безпечний спосіб звертатися із скаргами або повідомленнями про будь-які недоліки, і кожне повідомлення розглядається з усією серйозністю. Громадяни можуть звертатися за допомогою на гарячу лінію, захищений веб-портал або електронну пошту, забезпечуючи свою анонімність.

Телефон гарячої лінії 0 800 357 100

Посилання на портал Лінії добропорядності: https://redcross.ethics.help/web/uk

Всі канали зв'язку захищені, і анонімність гарантована.