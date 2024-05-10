Відео

14:14 10.05.2024

Український Червоний Хрест заявляє про свою рішучість у боротьбі з корупцією та іншими порушеннями корпоративних норм

2 хв читати

Український Червоний Хрест рішуче налаштований на боротьбу з корупцією та іншими порушеннями корпоративних норм, заявила голова Київської міської організації Українського Червоного Хреста Тетяна Гоєнко під час  брифінг у пресцентрі ІА “Інтерфакс-Україна” у п’ятницю. Організація наголошує на своїх високих стандартах надання гуманітарної допомоги та підтримки громади, підкреслюючи нульову толерантність до будь-яких маніпуляцій та корупційних дій.

За її словами, після отримання інформації про можливі неправомірні дії екс-голови Печерської районної організації Українського Червоного Хреста, організація провела внутрішнє розслідування, що підтвердило факти порушень. В результаті, екс-голова була відсторонена від посади та пізніше звільнена.

На основі отриманих доказів Український Червоний Хрест звернувся до правоохоронних органів, і зараз триває досудове розслідування. Для забезпечення прозорості та відкритості, деталі розслідування залишаються конфіденційними.

Організація також активно співпрацює з правоохоронними органами, підкреслюючи свою готовність забезпечувати безпеку та добробут громади. “У цей непростий час Український Червоний Хрест підтримує принципи чесності та відкритості, надаючи можливість громадянам повідомляти про будь-які порушення через Лінію добропорядності”, - додала Тетяна Гоєнко.

Лінія добропорядності дозволяє у безпечний спосіб звертатися із скаргами або повідомленнями про будь-які недоліки, і кожне повідомлення розглядається з усією серйозністю. Громадяни можуть звертатися за допомогою на гарячу лінію, захищений веб-портал або електронну пошту, забезпечуючи свою анонімність. 

Телефон гарячої лінії 0 800 357 100

Посилання на портал Лінії добропорядності: https://redcross.ethics.help/web/uk

Всі канали зв'язку захищені, і анонімність гарантована.

 

Теги: #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 10.05.2024
Київська організація Червоного хреста звернулася до правоохоронних органів у зв'язку з порушеннями в Печерській організації після відповідного звернення на інформлінію - голова міськорганізації

Київська організація Червоного хреста звернулася до правоохоронних органів у зв'язку з порушеннями в Печерській організації після відповідного звернення на інформлінію - голова міськорганізації

08:04 10.05.2024
Мобільні медбригади ТЧХУ за місяць надали допомогу понад 2100 жителям віддалених місць Черкаської області

Мобільні медбригади ТЧХУ за місяць надали допомогу понад 2100 жителям віддалених місць Черкаської області

20:29 09.05.2024
Міжвідомча комісія з питань реалізації норм міжнародного права обговорила питання захисту прав людини під час воєнного стану

Міжвідомча комісія з питань реалізації норм міжнародного права обговорила питання захисту прав людини під час воєнного стану

15:39 03.05.2024
ТЧХУ: Інформація в соцмережах про збір персональних даних для отримання грошової допомоги та наборів до Великодня - фейк

ТЧХУ: Інформація в соцмережах про збір персональних даних для отримання грошової допомоги та наборів до Великодня - фейк

17:38 01.05.2024
Волонтери ТЧХУ та рятувальники ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки Вишгорода, де виникла пожежа

Волонтери ТЧХУ та рятувальники ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки Вишгорода, де виникла пожежа

10:30 01.05.2024
Альянс українських організацій громадянського суспільства та віцепрем'єр Верещук обговорили співпрацю з міжнародними донорами

Альянс українських організацій громадянського суспільства та віцепрем'єр Верещук обговорили співпрацю з міжнародними донорами

11:40 26.04.2024
ТЧХУ та Мінсоцполітики підписали меморандум про співпрацю у сфері соціальних послуг

ТЧХУ та Мінсоцполітики підписали меморандум про співпрацю у сфері соціальних послуг

18:31 25.04.2024
Волонтери ТЧХУ працюють у штабі з ліквідації наслідків ракетного удару РФ у Смілі

Волонтери ТЧХУ працюють у штабі з ліквідації наслідків ракетного удару РФ у Смілі

10:30 25.04.2024
ТЧХУ та працівники "швидкої" надали допомогу постраждалим співробітникам ДСНС у Миколаєві

ТЧХУ та працівники "швидкої" надали допомогу постраждалим співробітникам ДСНС у Миколаєві

11:35 23.04.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Брифінг голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Тетяни Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста в Києві

У Київраді планують заблокувати захист зелених зон

Кадрові та структурні зміни в українській владі. Що за ними?

Прес-конференція засновників Громадської спілки "Маніфест 42" на тему "Тилові силовики проти бізнесу: корупційний тиск продовжується"

В Україні різко зменшується чисельність вовків

Спеціалізованій екологічній прокуратурі 3 роки. Досягнення та виклики в умовах російської агресії

Прес-конференція голови Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олени Думи

Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління арештованим майном

Ескулаб: 15 років на ринку медичних досліджень – підсумки, виклики та плани на майбутнє

Будівельні матеріали. Готовність до потреб ринку на відбудову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА