Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроєкт №10265 було повернуто з підписом глави держави.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС (RLAH) дасть українцям змогу на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв'язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі самі права під час відвідування України.