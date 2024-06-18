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12:03 18.06.2024

Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

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Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроєкт №10265 було повернуто з підписом глави держави.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС (RLAH) дасть українцям змогу на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв'язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі самі права під час відвідування України.

 

Теги: #закон #роумінг

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