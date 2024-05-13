ПриватБанк і Visa запустили цифрову оплату в приміському транспорті Київщини

ПриватБанк і Visa запустили цифрову оплату в приміському транспорті Київської області, першим став маршрут Київ-Боярка, повідомила пресслужба банку.

"ПриватБанк та Visa впровадили можливість безготівкової оплати у приміських маршрутних автобусах м. Києва та Київської області. Маршрут "Київ – Боярка" став першим, на якому за транспортні послуги тепер можна сплачувати електронно", - йдеться в повідомленні пресслужби банку в понеділок.

Зазначається, що технологічною основою оплати є рішення від ПриватБанку "Термінал" на основі технології Visa Tap to Phone, що дає змогу підприємцям з легкістю долучитися до цифрової економіки, встановивши застосунок на смартфон.

"Ми довго міркували над тим, як зменшити "готівкове навантаження" на наш бізнес та роботу водіїв, а також дати пасажирам вибір способу оплати за проїзд, що особливо актуально для молоді. Розглянули всі наявні варіанти на ринку еквайрингу та обрали для себе мобільний застосунок "Термінал" як більш сучасну та зручну технологію безготівкової оплати. За досить короткий термін кількість оплат перевищила відмітку 7000 транзакцій, - зазначила директорка автотранспортного підприємства Олена Ругаль. - Серед постійних користувачів послуги не лише молодь, а й пасажири старшої вікової групи".

Рішення "Термінал" у партнерстві з компанією Visa ПриватБанк запустив в Україні ще 2021 року. Застосунок працює на основі технології Visa Tap to Phone, яка перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційних систем Android та IOS, обладнані NFC-чипом, на повноцінний POS-термінал із такими самими суворими протоколами захисту. Грошові операції здійснюються на основі EMV - міжнародного стандарту оплати банківськими картками, який присвоює кожній транзакції динамічну криптограму ("токен"), яку неможливо використати повторно, а мобільні девайси забезпечують додатковий рівень біометричної аутентифікації.

"Технологія Tap to Phone – це простий та водночас зручний спосіб долучитися до цифрової економіки для мікро- і малих підприємців, які традиційно залежать від готівки. Це фінансово вигідне рішення спроможне забезпечити клієнтам безконтактну оплату, значно спрощуючи ведення бізнесу у будь-якому місці, у будь-який час", - зазначила віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові Світлана Чирва.