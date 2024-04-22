Телеком

20:48 22.04.2024

Росіяни пошкодили телевежу в Харкові, попередньо, ракетою Х-59, тривають роботи з відновлення мовлення

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Росіяни пошкодили телевежу в Харкові, попередньо, ракетою Х-59, тривають роботи з відновлення мовлення

Унаслідок атаки російських окупантів на телевізійну вежу в Харкові була частково пошкоджена її конструкція, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, удар було здійснено ракетою Х-59. За наявною на цей момент інформацією постраждалих чи загиблих немає", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні триває.

На час ремонтних робіт жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури в Харкові.

 

Теги: #харків #пошкодження #телевежа

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