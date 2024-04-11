Відключення в Харкові підтверджують ефективність інвестицій у GPON - голова "Vodafone Україна"

Користувачі енергоефективного інтернету "Vodafone Україна" за технологією GPON у Харкові залишалися на зв'язку більше ніж 72 години, незважаючи на вимкнення світла, повідомила генеральна директорка компанії Ольга Устинова на щорічній конференції НКЕК "Україна на зв'язку".

"Ми інвестуємо дуже потужно в GPON, тому що це технологія, яка справді надає змогу бути на зв'язку. Принаймні, як зараз це демонструє Харків. Ті, хто користувався GPON у Харкові, були на зв'язку понад 72 години", - сказала Устинова.

За її словами, у 2024 році "Vodafone Україна" інвестував 250 млн грн у GPON і має потужні плани інвестицій на 2025 рік.

"Не можу розкрити цифри, тому що це конкурентна історія, але це точно буде більший тизер, ніж цього року, і ми дивимося на це в перспективі не одного року, а двох", - додала Устинова.

Вона також зазначила, що компанія продовжує інвестиції в 4G і робить пілоти з впровадження 5G. За її словами, за два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія проінвестувала в розвиток 4G-мережі 9,3 млрд грн, зокрема у 2023 році - 5,7 млрд грн, що є рекордом.

"Можу сказати, що до війни інвестиції були десь на рівні 3,3-3,6 млрд грн. Ми виросли дуже потужно, тому що розуміємо, що треба продовжувати інвестувати і вкладатися", - наголосила Устинова.

Щодо 5G гендиректорка "Vodafone Україна" наголосила на обережному підході до впровадження технології, бо це стосується частот у військових.

"Аудит мереж, системи, все готується, все робиться. Подивимося, коли нам дозволять зробити пілоти. Усе зробили в себе в лабораторіях, в офісах, усе це зрозуміло. Але треба зробити саме на мережі, на дільницях, щоб подивитися як це працює", - підсумувала Устинова.