Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів

Міністерство юстиції США та генеральні прокурори 16 штатів подали позов проти Apple Inc., звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

У позові стверджується, що Apple користується своїм панівним становищем на ринку смартфонів і застосунків для них, обмежуючи можливості споживачів щодо зміни пристроїв або використання продуктів інших виробників разом з iPhone.

"Apple утримує монопольну позицію на ринку смартфонів не лише тому, що випереджає конкурентів, а й за рахунок порушення федерального антимонопольного законодавства", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час пресконференції в четвер.

"Ми стверджуємо, що Apple використовує стратегію, засновану на антиконкурентній поведінці, яка завдає шкоди і споживачам, і розробникам", - сказав Гарланд.

Apple заявила, що позов "є загрозою тому, чим ми є, та принципам, які виділяють наші продукти на висококонкурентних ринках".

У компанії зазначають, що успішний для позивачів результат цієї справи "підірве здатність Apple створювати технології, на які люди чекають від неї", у яких взаємопов'язані апаратне й програмне забезпечення, а також сервіси.

"Це створить небезпечний прецедент, надавши уряду можливість жорстко контролювати розроблення технологій для людей", - ідеться в заяві Apple.

Мін'юст США двічі подавав позови проти Apple за останні 14 років у зв'язку з антимонопольними порушеннями, проте вперше звинувачує компанію в незаконному маніпулюванні панівним становищем на ринку.

Регулятор розпочав розслідування щодо Apple ще у 2019 році через скарги розробників на те, що компанія стягує з них величезні комісії за розміщення застосунків у магазині для пристроїв компанії та не дає їм можливості пропонувати свої сервіси користувачам в обхід App Store, пише Market Watch.

Акції Apple втрачають у ціні 3,7% на торгах у Нью-Йорку в четвер. За останні 12 місяців їхня вартість зросла на 8,3%.