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15:26 19.03.2024

Українське мовлення на Харківщині й Сумщині повністю відновлено - Держспецзв'язку

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Українське мовлення на Харківщині й Сумщині повністю відновлено - Держспецзв'язку

Українське мовлення, перерване внаслідок масованих російських дронових і ракетних атак на теле- і радіоінфраструктуру в Харківській і Сумській областях, повністю відновлено, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) у вівторок.

"На Харківщині та Сумщині відновили доступ до сигналу українського мовлення майже на всіх об'єктах", - зазначено в повідомленні на її сайті у вівторок.

Водночас уточнюється, що фахівці Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) відновили доступ до сигналу радіоканалів та українського телебачення в Лозовій, Кегичівці, Ізюмі, Сумах, Тростянці та Шостці.

"Інженери Концерну РРТ оперативно забезпечили відновлення живлення та провели ремонт обладнання, яке зазнало ушкоджень", - уточнили в Держспецзв'язку.

На низці об'єктів на Сумщині відновлювальні роботи тривають.

Як повідомлялося, українське мовлення в деяких населених пунктах Харківської та Сумської областей перервалося в ніч на 14 березня через масовану атаку РФ на інфраструктурні об'єкти трансляції теле- і радіосигналу. Зокрема, було тимчасово припинено телерадіомовлення в Ізюмі та Лозовій Харківської області, а також у Сумах, Шостці й Білопіллі Сумської області.

 

Теги: #мовлення #держспецзвязку

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