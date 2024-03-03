Monobank повідомив про усунення технічного збою

Віртуальний Monobank, другий за величиною емітент платіжних карток в Україні, повідомив про усунення труднощів, що виникли вранці в неділю, в роботі програми.

"Вже все добре. Дуже перепрошую ще раз. Хтось у суботу забагато випив, тому зранку не зміг нормально прокинутись. Тому висновок такий - ІТівці не повинні бухати разом, а лише за графіком", - написав співзасновник банку Олег Гороховський у телеграм-каналі.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 грудня 2023 року в Monobank було 7,87 млн активних карток (протягом листопада з ними було здійснено хоча б одну операцію) за загального обсягу випущених карток, термін дії яких не минув, 17,85 млн.

Лідером ринку залишається державний ПриватБанк - відповідно 28,03 млн і 50,33 млн, а замикає трійку також державний Ощадбанк - 7,07 млн і 16,40 млн.