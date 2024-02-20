Сайт Держкіно не працює через технічні роботи з удосконалення кібербезпеки

У Державному агентстві з питань кіно заявляють, що сайт відомства не працює через виконання технічних робіт з удосконалення кібербезпеки.

"З огляду на нові вимоги щодо кібербезпеки державних сайтів і серверів, на яких розміщується інформація для службового користування, а також затримку в узгодженні технічних питань, серверне обладнання Держкіно переведено в режим не публічного користування. Наразі це тимчасовий захід, до вирішення всіх процедурних моментів. Окремо наголошуємо, що не йдеться про будь-який витік інформації або кіберінценденти", - заявили в Держкіно в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що сучасні виклики воєнного стану диктують нові вимоги щодо зберігання інформації та протидії постійним атакам на інфраструктуру з боку держави-агресора, "тому команда спеціалістів наразі опікується оновленням програмного забезпечення і тестуванням відповідно до рекомендацій Держспецзв'язку України".

Згідно з коментарем, на період технічних робіт основним майданчиком для комунікацій Держкіно є офіційна сторінка в соціальній мережі фейсбук.

"Державне агентство з питань кіно, в межах своєї компетенції, приводить власну інфраструктуру у відповідність до рекомендацій урядових структур щодо кібербезпеки та наданої технічної допомоги зарубіжних партнерів", - підсумували у відомстві.