Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") повідомила про технічний збій у роботі інформаційної системи "Шлях".

"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Унаслідок технічного збою в роботі дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпека", - повідомила служба у фейсбуці у четвер уранці.

Зазначено, що технічний відділ уже вирішує проблему і система відновить роботу найближчим часом.