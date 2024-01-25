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10:02 25.01.2024

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

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Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") повідомила про технічний збій у роботі інформаційної системи "Шлях".

"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Унаслідок технічного збою в роботі дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпека", - повідомила служба у фейсбуці у четвер уранці.

Зазначено, що технічний відділ уже вирішує проблему і система відновить роботу найближчим часом.

 

Теги: #шлях #збій #укртрансбезпека

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