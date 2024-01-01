Квоти використання української мови для теле- і радіомовлення підвищилися з 1 січня 2024 року

З 1 січня 2024 року підвищилися квоти використання державної мови для теле- і радіомовлення.

Зокрема, відповідно до закону "Про медіа", з 1 січня 2024 року програми державною мовою, зокрема й фільми, у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників - ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00 мають становити: для телеканалів загальнонаціональної та регіональної категорій - щонайменше 90% від загальної тривалості програм або їхніх частин (до цього було щонайменше 75%); для телеканалів місцевої категорії - щонайменше 80% від загальної тривалості програм або їхніх частин (до цього було щонайменше 60%); для телемовників, що здійснюють мовлення національних меншин, за винятком мови-держави агресора, - щонайменше 30% від загальної тривалості програм або їхніх частин.

Також програми державною мовою, зокрема фільми, в загальному тижневому обсязі мовлення телемовників-реєстрантів у кожному з проміжків часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00 мають із 1 січня становити: для телеканалів, програми яких розповсюджуються провайдерами аудіовізуальних сервісів на території виключно однієї області, - щонайменше 80% загальної тривалості програм чи їхніх частин (до цього було щонайменше 60%); для телемовників, що здійснюють мовлення національних меншин, за винятком мови-держави агресора.

Крім того, радіомовники зобов'язані під час здійснення ефірного радіомовлення забезпечувати щонайменше 90% тижневого обсягу ведення програм, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою (до цього було щонайменше 75%).

Зокрема, тижневий обсяг новинних програм державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити щонайменше 90% загальної тривалості всіх новинних програм, розповсюджених таким мовником у кожному проміжку часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00 (до цього було щонайменше 75%).