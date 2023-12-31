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17:27 31.12.2023

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

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Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Найбільший в РФ виробник онлайн-кас Евотор не працює із суботи, 30 грудня, завдяки роботі українських кіберфахівців, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"Новорічний кіберподарунок росіянам: ІТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінцифри, росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень та будь-яких інших бізнесів, які користуються платіжними терміналами, що може завдати серйозної шкоди економіці держави-агресора. 

Теги: #кібератака #эвотор

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