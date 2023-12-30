Робочі місця, які поки що не забере ШІ

Від самого початку промислової революції існувала загроза того, що нові машини - від ткацьких верстатів до мікрочіпів - узурпують людські робочі місця. Здебільшого люди перемогли. Тепер, на думку деяких експертів, з появою на горизонті повсюдного поширення штучного інтелекту (ШІ), загроза усвідомлюється: роботи дійсно приходять на деякі робочі місця, повідомляє BBC Worklife.

У звіті Goldman Sachs за березень 2023 року підраховано, що ШІ, здатний генерувати контент, може виконати чверть усієї роботи, виконуваної нині людьми. У доповіді далі зазначається, що в Європейському Союзі та США через автоматизацію може бути втрачено 300 мільйонів робочих місць. І це може бути жахливо, говорить Мартін Форд, автор книги "Правило роботів: як штучний інтелект змінить усе".

"Я думаю, що в доступному для огляду майбутньому є три категорії, які будуть відносно ізольовані", - каже Форд. "Першими будуть справді творчі роботи: ви не виконуєте шаблонну роботу і не просто щось змінюєте, а справді вигадуєте нові ідеї та створюєте щось нове".

Це не обов'язково означає, що всі робочі місця, які вважаються "творчими", безпечні. Фактично, такі речі, як графічний дизайн і посади, пов'язані з візуальним мистецтвом, можуть бути одними з перших; базові алгоритми можуть змусити бота аналізувати мільйони зображень, даючи змогу ШІ миттєво освоїти естетику. Але є певна безпека і в інших видах творчості, стверджує Форд: "У науці, медицині та юриспруденції... люди, чия робота полягає в розробці нової юридичної або бізнес-стратегії. Я думаю, що там і далі буде місце для людей".

Друга ізольована категорія, продовжує він, - це робота, що вимагає складних міжособистісних стосунків. Він говорить про медсестер, бізнес-консультантів і журналістів-розслідувачів. За його словами, це робота, "де потрібно дуже глибоко розуміти людей. Я думаю, мине багато часу, перш ніж ШІ набуде здатності взаємодіяти таким чином, щоб дійсно будувати стосунки".

Третя безпечна зона, за словами Форда, "це робочі місця, які справді вимагають великої мобільності, спритності та здатності вирішувати проблеми в непередбачуваних умовах". Багато професій - наприклад, електрики, сантехніки, зварювальники тощо. - підпадають під цю категорію. "Це ті види робіт, де ви весь час стикаєтеся з новою ситуацією", - додає він. "Їх, напевно, найскладніше автоматизувати. Щоб автоматизувати подібні роботи, вам знадобиться науково-фантастичний робот. Вам знадобиться C-3PO із "Зоряних воєн".

Хоча люди, найімовірніше, залишаться на посадах, що підпадають під ці категорії, це не означає, що ці професії повністю ізольовані від поширення ШІ. Насправді, каже Джоан Сонг Маклафлін, доцент кафедри економіки праці в Університеті Буффало (США), більшість робочих місць, незалежно від галузі, мають аспекти, які, ймовірно, будуть автоматизовані за допомогою технології.

"У багатьох випадках безпосередньої загрози робочим місцям немає, - говорить вона, - але завдання зміняться". Людські робочі місця стануть більш орієнтованими на навички міжособистісного спілкування, продовжує Сонг Маклафлін. "Легко уявити, що, наприклад, ШІ виявлятиме рак набагато краще, ніж люди. Я припускаю, що в майбутньому лікарі використовуватимуть цю нову технологію. Але я не думаю, що вся роль лікаря буде замінена".

Раніше повідомлялося, що інвестиції глобальних компаній у рішення на основі генеративного штучного інтелекту, що створює контент, сягнуть $151,1 млрд у 2027 році, за прогнозом дослідницької організації International Data Corporation (IDC).