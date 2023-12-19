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17:52 19.12.2023

Фахівці "Дія.Engine" розробили 30 реєстрів, ще 40 - у розробці - Федоров

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Фахівці "Дія.Engine" розробили 30 реєстрів, ще 40 - у розробці - Федоров

Фахівці "Дія.Engine" розробили 30 реєстрів протягом 2023 року й планують розробити ще 40, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у кулуарах заходу Diia Summit у Києві у вівторок.

"Цифрова держава - це коли дані бігають між реєстрами. Водночас усі паперові документи, які ми носимо з одного державного органу в інший, - це якраз про відсутність процесу обміну даними", - зазначив Федоров.

За його словами, платформа "Дія.Engine", що діє на базі відкритого вихідного коду, дає змогу швидко впроваджувати реєстри, адже до розроблення реєстрів можуть долучатися різні команди.

"Це зменшує ціну розроблення, створює конкуренцію на ринку й звільняє від залежності від підрядника", - пояснив віцепрем'єр.

Згідно з його інформацією, штат розробників "Дія.Engine" складається з 15 команд і налічує понад 100 фахівців, а 22 міністерства й центральні органи виконавчої влади вже використовують "Дія.Engine".

Теги: #федоров #діяengine

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