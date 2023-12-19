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17:35 19.12.2023

Глава Accenture зазначила неготовність більшості компаній масштабно впроваджувати ШІ

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Глава Accenture зазначила неготовність більшості компаній масштабно впроваджувати ШІ

Більшість компаній не готові масштабно впроваджувати технології генеративного (створює контент і використовується, наприклад, в ChatGPT - ІФУ) штучного інтелекту (ШІ), заявила Financial Times глава консалтингової фірми Accenture Джулі Світ.

Причинами вона назвала відсутність розвиненої інфраструктури в галузі даних або механізмів забезпечення безпечного використання такого ШІ.

За її словами, більшість компаній досі тільки експериментують зі ШІ, а макроекономічна невизначеність обмежує IT-витрати загалом.

Водночас керівники компаній зацікавлені в розгортанні ШІ для оптимізації роботи з даними або автоматизації клієнтського обслуговування, зазначила голова Accenture.

"Що їх стримує, однак, - це... те, що у більшості компаній недостатньо розвинений потенціал у сфері даних, а якщо ви не можете використовувати власні дані, то не можете використовувати і штучний інтелект, - пояснила вона. - Проте ми очікуємо, що через 3-5 років усе це буде істотною частиною нашого бізнесу".

Влітку Accenture повідомила про плани протягом трьох років інвестувати $3 млрд у сегмент даних і штучного інтелекту, щоб допомогти клієнтам використовувати ШІ для підвищення ефективності.

Теги: #ші

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