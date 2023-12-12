Абоненти lifecell зазнають труднощів із поповненням рахунку, а також під час використання застосунку та сайту компанії

Абоненти мобільного оператора lifecell через збільшене навантаження зазнають труднощів із поповненням рахунку, а також під час користування сайтом або застосунком. Є проблеми з активацією нових абонентів, повідомила пресслужба компанії.

"Збій у мережі будь-якого оператора впливає на роботу інших, зростає навантаження на мережу й сервіси операторів, що працюють. У зв'язку з цим сьогодні в мережі lifecell спостерігаються труднощі з поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом або застосунком. Водночас робота нашої мережі зараз стабільна", - повідомив оператор.

У компанії запевнили, що команда працює над забезпеченням стійкості мережі та коректної роботи сервісів для абонентів.

Крім того, зазначено, що фахівці компанії фіксують кібератаки від початку повномасштабного вторгнення.

"Ми постійно посилюємо й удосконалюємо захист мережі, адаптуємо нові механізми захисту й технічні рішення, пристосовуємо їх до актуальних загроз, щоб абоненти могли вільно користуватися послугами", - запевнили в lifecell.