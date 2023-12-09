Фахівці NASA повернули до роботи телескоп Hubble

Фахівці Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору в п'ятницю повернули до роботи телескоп Hubble.

"NASA відновило проведення наукових досліджень космічним телескопом Hubble у п'ятницю, 8 грудня", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За даними NASA, до роботи було повернуто дві основні камери телескопа. Фахівці планують відновити роботу спектрографів обсерваторії пізніше цього місяця.

23 листопада телескоп був автоматично переведений у безпечний режим системою через невірні свідчення одного з гіроскопів, пристрою, який визначає орієнтацію телескопа в просторі. Після втручання інженерів усі три гіроскопи функціонують штатно.

Раніше в листопаді Hubble кілька разів переходив у безпечний режим через несправний гіроскоп, після чого фахівцям доводилося знову повертати його до роботи.

Hubble було запущено 1990 року. За 33 роки своєї роботи телескоп провів понад 1,5 млн досліджень Всесвіту, на основі яких було підготовлено понад 20 тис. наукових робіт.