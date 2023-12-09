Телеком

07:48 09.12.2023

Фахівці NASA повернули до роботи телескоп Hubble

1 хв читати
Фахівці NASA повернули до роботи телескоп Hubble

Фахівці Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору в п'ятницю повернули до роботи телескоп Hubble.

"NASA відновило проведення наукових досліджень космічним телескопом Hubble у п'ятницю, 8 грудня", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За даними NASA, до роботи було повернуто дві основні камери телескопа. Фахівці планують відновити роботу спектрографів обсерваторії пізніше цього місяця.

23 листопада телескоп був автоматично переведений у безпечний режим системою через невірні свідчення одного з гіроскопів, пристрою, який визначає орієнтацію телескопа в просторі. Після втручання інженерів усі три гіроскопи функціонують штатно.

Раніше в листопаді Hubble кілька разів переходив у безпечний режим через несправний гіроскоп, після чого фахівцям доводилося знову повертати його до роботи.

Hubble було запущено 1990 року. За 33 роки своєї роботи телескоп провів понад 1,5 млн досліджень Всесвіту, на основі яких було підготовлено понад 20 тис. наукових робіт.

 

 

 

Теги: #сша #космос #телескоп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:09 09.12.2023
США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в Газі

США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в Газі

18:35 08.12.2023
Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

09:45 08.12.2023
США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

02:11 08.12.2023
Україна просить у США сучасні системи ППО, винищувачі F-18 і вертольоти - ЗМІ

Україна просить у США сучасні системи ППО, винищувачі F-18 і вертольоти - ЗМІ

01:31 08.12.2023
Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансову підтримку України

Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансову підтримку України

22:59 07.12.2023
США можуть гарантувати надання військової допомоги Україні ще протягом кількох тижнів - Кірбі

США можуть гарантувати надання військової допомоги Україні ще протягом кількох тижнів - Кірбі

21:46 07.12.2023
РФ має припинити атакувати українську зернову інфраструктуру і загрожувати кораблям із зерном - посольство США в Румунії

РФ має припинити атакувати українську зернову інфраструктуру і загрожувати кораблям із зерном - посольство США в Румунії

18:14 07.12.2023
Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

15:48 07.12.2023
Байден закликає Сенат США підтримати Україну

Байден закликає Сенат США підтримати Україну

15:22 07.12.2023
Генпрокурор Костін: Висунуте США обвинувачення чотирьом військовим, пов'язаним із РФ, - не останнє від американських колег

Генпрокурор Костін: Висунуте США обвинувачення чотирьом військовим, пов'язаним із РФ, - не останнє від американських колег

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

Стефанішина: Запускати медіаринок як ринок, економічно вигідні проєкти, будемо вже після війни

На тимчасово окупованих територіях зупинено роботу інтернет-провайдерів - Федоров

Суд за клопотанням прокурора залишив під арештом лише опосередковану частку Фрідмана і партнерів у "Київстарі" і "Лайфселлі"

Мовний омбудсмен закликає телеканали припинити практику українсько-російської двомовності в ефірах

ОСТАННЄ

У застосунку "Дія" незабаром буде доступна послуга онлайн перереєстрації авто

Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва

Експертна комісія Держкіно визначила трьох претендентів на отримання гранту президента України в галузі кінематографії у 2024 році

Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

Viber запустив платну підписку в Україні

Розмова про націоналізацію "Київстару" була б кроком назад - ексдержсекретар США Помпео

Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні

"Київ Цифровий" презентував головні цифрові досягнення столиці на Web Summit та Smart City Expo World Congress

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Румунії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА